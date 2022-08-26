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МИД России: санкции Запада всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что антироссийские санкции Запада всё ещё мешают экспорту отечественной сельхозпродукции и удобрений.
МИД России: санкции Запада всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Несмотря на сделанные Вашингтоном и Брюсселем заявления о том, что антироссийские санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, до сих пор сохраняются возникшие в результате их введения блокирующие препятствия с проведением банковских расчётов, страхования и транспортировки грузов», — подчеркнули в МИД.

Ранее начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил России Игорь Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил, что Запад провоцирует продовольственный кризис антироссийскими санкциями, нарушающими отлаженные механизмы поставок зерна и удобрений.

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