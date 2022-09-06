Лавров: Запад не выполняет обещаний по допуску продовольствия из России на мировые рынки
«Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии Генерального секретаря ООН, а именно — не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки», — заявил он во время пресс-конференции.
По словам Лаврова, российская сторона взаимодействует с ООН для того, чтобы «стамбульские договорённости» были выполнены.
Ранее в МИД России заявили, что санкции Запада, связанные с проведением банковских расчётов, страхованием и транспортировкой грузов, всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.