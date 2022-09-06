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Лавров: Запад не выполняет обещаний по допуску продовольствия из России на мировые рынки

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Страны Запада не выполняют своих обещаний по исключению из санкций российских зерна и удобрений, из-за чего продовольствие не может попасть на мировые рынки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии Генерального секретаря ООН, а именно — не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки», — заявил он во время пресс-конференции.

По словам Лаврова, российская сторона взаимодействует с ООН для того, чтобы «стамбульские договорённости» были выполнены.

Ранее в МИД России заявили, что санкции Запада, связанные  с проведением банковских расчётов, страхованием и транспортировкой грузов, всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

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