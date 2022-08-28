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Лавров: страны Запада подменили санкциями то, что раньше называлось дипломатией

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Западные страны сегодня только и живут санкциями, по сути, они подменили ими то, что раньше называлось дипломатией, считает глава МИД России Сергей Лавров.

«Среди наиболее ярких инициатив последних лет — резолюция, которую инициирует Движение неприсоединения на ежегодной основе, о неприемлемости односторонних санкций в международной жизни. Это прямой «камень в огород» Запада», — сказал министр телеканалу «Звезда».

Он также отмечал, что Запад вынужден принимать меры, которые наносят ущерб экономике, для реализации собственных геополитических амбиций.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

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