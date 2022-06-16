Лавров: Запад вынужден принимать меры, наносящие ущерб собственной экономике

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад вынужден принимать меры, которые наносят ущерб экономике, для реализации собственных геополитических амбиций.

По словам Лаврова, Запад сегодня вынужден решать проблему Соединённых Штатов, объявивших себя гегемоном после окончания Холодной войны.

«Одновременно с решением этой стратегической долгосрочной задачи, которую США сформулировали, решая эту задачу, Запад вынужден принимать меры, которые наносят ему ущерб уже сегодня, те же самые санкции», — заявил Лавров.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.