Лавров: Запад вынужден принимать меры, наносящие ущерб собственной экономике

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад вынужден принимать меры, которые наносят ущерб экономике, для реализации собственных геополитических амбиций.
Лавров: Запад вынужден принимать меры, наносящие ущерб собственной экономике
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

По словам Лаврова, Запад сегодня вынужден решать проблему Соединённых Штатов, объявивших себя гегемоном после окончания Холодной войны.

«Одновременно с решением этой стратегической долгосрочной задачи, которую США сформулировали, решая эту задачу, Запад вынужден принимать меры, которые наносят ему ущерб уже сегодня, те же самые санкции», — заявил Лавров.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

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