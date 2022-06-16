Лавров: Запад вынужден принимать меры, наносящие ущерб собственной экономике
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По словам Лаврова, Запад сегодня вынужден решать проблему Соединённых Штатов, объявивших себя гегемоном после окончания Холодной войны.
«Одновременно с решением этой стратегической долгосрочной задачи, которую США сформулировали, решая эту задачу, Запад вынужден принимать меры, которые наносят ему ущерб уже сегодня, те же самые санкции», — заявил Лавров.
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.
В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.