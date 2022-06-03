Москва призвала Брюссель устранить системные ошибки в энергетической политике ЕС

Руководству Евросоюза вместо голословных обвинений в адрес России следует устранять свои системные ошибки, допущенные в макроэкономической и энергетической политике, говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.

Как отмечается в материалах МИД, Брюссель открыто объявил Москве тотальную торгово-экономическую войну, игнорируя тот факт, что Россия является одним из мировых лидеров по поставкам базовой сельхозпродукции: пшеницы, ячменя, подсолнечника, минеральных удобрений и кормовых культур.

В том числе экспорт производится в страны с низкими доходами, подверженные риску дефицита продовольствия.

«Руководству Евросоюза вместо голословных обвинений следует заняться эффективным устранением собственных системных ошибок в макроэкономической, финансовой, торговой, энергетической и агропромышленной политике, прекратить оттягивать на себя товарные потоки в ущерб положению развивающихся стран, а также отказаться от порочной практики введения односторонних ограничительных мер вразрез с нормами международного права», — утверждается в документе «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности».

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.