Москва призвала Брюссель устранить системные ошибки в энергетической политике ЕС

Короткая ссылка
Руководству Евросоюза вместо голословных обвинений в адрес России следует устранять свои системные ошибки, допущенные в макроэкономической и энергетической политике, говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.
Москва призвала Брюссель устранить системные ошибки в энергетической политике ЕС
  • Gettyimages.ru

Как отмечается в материалах МИД, Брюссель открыто объявил Москве тотальную торгово-экономическую войну, игнорируя тот факт, что Россия является одним из мировых лидеров по поставкам базовой сельхозпродукции: пшеницы, ячменя, подсолнечника, минеральных удобрений и кормовых культур.

В том числе экспорт производится в страны с низкими доходами, подверженные риску дефицита продовольствия.

«Руководству Евросоюза вместо голословных обвинений следует заняться эффективным устранением собственных системных ошибок в макроэкономической, финансовой, торговой, энергетической и агропромышленной политике, прекратить оттягивать на себя товарные потоки в ущерб положению развивающихся стран, а также отказаться от порочной практики введения односторонних ограничительных мер вразрез с нормами международного права», — утверждается в документе «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности».

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить