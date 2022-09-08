El País: почти 40% вывезенного с Украины зерна в рамках продуктовой сделки поступило в ЕС
- AP
- © David Goldman
Согласно информации издания, с 1 августа по 7 сентября из черноморских портов Украины вывезено более 2,3 млн т кукурузы, пшеницы, ячменя и других сельскохозяйственных продуктов.
«Из общего количества зерна, экспортированного через коридор, 38% (около 900 тыс. т) было направлено в порты стран — членов ЕС», — говорится в материале.
Газета также предупредила о невозможности отследить, являются ли страны Евросоюза конечным пунктом назначения поставок.
Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.