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El País: почти 40% вывезенного с Украины зерна в рамках продуктовой сделки поступило в ЕС

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По меньшей мере 38% зерна, вывезенного из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заключённой в Стамбуле, поступило в страны Европейского союза. Такие данные приводит газета El País, опираясь на информацию ООН и ресурсы, отслеживающие передвижение судов.
El País: почти 40% вывезенного с Украины зерна в рамках продуктовой сделки поступило в ЕС
  • AP
  • © David Goldman

Согласно информации издания, с 1 августа по 7 сентября из черноморских портов Украины вывезено более 2,3 млн т кукурузы, пшеницы, ячменя и других сельскохозяйственных продуктов.

«Из общего количества зерна, экспортированного через коридор, 38% (около 900 тыс. т) было направлено в порты стран — членов ЕС», — говорится в материале.

Газета также предупредила о невозможности отследить, являются ли страны Евросоюза конечным пунктом назначения поставок.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.

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