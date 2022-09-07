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Путин: Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины

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Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

«Мы обещали сделать всё для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран... Все об этом так и говорили, когда шла об этом речь. То, что мы видим, — это очередной наглый обман. И дело не в нас: это обман международной общественности, обман партнёров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии», — сказал Путин, комментируя тот факт, что суда с украинским зерном отправились в Европу, вместо того чтобы доставлять ресурс в регионы, нуждающиеся в продовольствии.

По словам президента России, месяц назад из 21 вышедшего судна только два были направлены в развивающиеся страны.

«Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к тем партнёрам, ради которых якобы это делалось. Просто обманули», — подчеркнул он.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.

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