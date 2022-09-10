В США прокомментировали заявление, что продовольствие не поставляется нуждающимся странам

Украинское зерно в рамках продуктовой сделки поставляется на мировые рынки, что увеличивает объёмы предложения. Так координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен прокомментировал заявления Москвы, что злаки с Украины не поставляются беднейшим странам.

«Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объёмы глобального предложения и даёт возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стамбульские договорённости по продовольствию реализуются, но, вопреки обсуждавшимся решениям, это не приносит никаких благ бедным странам.