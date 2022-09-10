военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В США прокомментировали заявление, что продовольствие не поставляется нуждающимся странам

Короткая ссылка
Украинское зерно в рамках продуктовой сделки поставляется на мировые рынки, что увеличивает объёмы предложения. Так координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен прокомментировал заявления Москвы, что злаки с Украины не поставляются беднейшим странам.
В США прокомментировали заявление, что продовольствие не поставляется нуждающимся странам
  • AP

«Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объёмы глобального предложения и даёт возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стамбульские договорённости по продовольствию реализуются, но, вопреки обсуждавшимся решениям, это не приносит никаких благ бедным странам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить