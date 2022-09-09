Песков заявил, что зерновая сделка не приносит никаких благ бедным странам
- РИА Новости
«Мы видим, что стамбульские договорённости по зерну реализуются. Мы видим, что особенно эта реализация не даёт, не приносит никаких благ бедным государствам, ибо всего два судна с грузом продовольствия прибыли в эти бедные страны», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.