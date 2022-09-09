Песков заявил, что зерновая сделка не приносит никаких благ бедным странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стамбульские договорённости по продовольствию реализуются, но, вопреки обсуждавшимся решениям, это не приносит никаких благ бедным странам.

«Мы видим, что стамбульские договорённости по зерну реализуются. Мы видим, что особенно эта реализация не даёт, не приносит никаких благ бедным государствам, ибо всего два судна с грузом продовольствия прибыли в эти бедные страны», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.