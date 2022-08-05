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Путин и Эрдоган отметили необходимость выполнения всех пунктов зерновой сделки

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи подчеркнули необходимость полного выполнения стамбульской зерновой сделки, включая беспрепятственный экспорт российских зерна и удобрений.
Путин и Эрдоган отметили необходимость выполнения всех пунктов зерновой сделки
  • РИА Новости

Совместное заявление лидеров опубликовано на сайте Кремля.

«Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение стамбульской пакетной сделки в соответствии с её духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства», — говорится в документе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился «на полях» СМИД АСЕАН в Камбодже с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Как сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, урегулирование в Сирии и продуктовую сделку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает Запад от попыток не выполнить вторую часть «продуктовой сделки».

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки и о содействии вывозу украинского зерна.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

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