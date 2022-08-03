Лавров обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию вокруг Украины и продуктовую сделку

Глава МИД России Сергей Лавров встретился «на полях» СМИД АСЕАН в Камбодже с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Как сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, урегулирование в Сирии и продуктовую сделку.

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«Проведён обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, прежде всего, по ситуации на Украине. Рассмотрен ход выполнения достигнутых 22 июля сего года в Стамбуле пакетных договорённостей по транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений», — говорится в заявлении. Отмечается, что стороны обсудили проблематику урегулирования в Сирии. Ранее состоялась встреча президента Уганды Йовери Кагуты Мусевени с Лавровым.