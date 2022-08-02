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МИД России предостерёг Запад от попыток не выполнить вторую часть «продуктовой сделки»

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Москва предостерегает Запад от попыток не выполнить вторую часть «продуктовой сделки», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России предостерёг Запад от попыток не выполнить вторую часть «продуктовой сделки»
  • РИА Новости

Она отметила, что неотъемлемой частью стамбульских договорённостей является меморандум о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН по содействию продвижения российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

«Достигнутые договорённости носят пакетный характер... поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета. В противном случае из-за безответственной политики Запада мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна», — сказала Захарова.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки и о содействии вывозу украинского зерна.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия настояла на переговорах в Стамбуле на необходимости пакетного решения вопросов вывоза российского и украинского зерна.

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