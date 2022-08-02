МИД России предостерёг Запад от попыток не выполнить вторую часть «продуктовой сделки»

Москва предостерегает Запад от попыток не выполнить вторую часть «продуктовой сделки», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что неотъемлемой частью стамбульских договорённостей является меморандум о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН по содействию продвижения российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

«Достигнутые договорённости носят пакетный характер... поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета. В противном случае из-за безответственной политики Запада мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна», — сказала Захарова.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки и о содействии вывозу украинского зерна.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия настояла на переговорах в Стамбуле на необходимости пакетного решения вопросов вывоза российского и украинского зерна.