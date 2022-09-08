Эрдоган согласился с тезисом Путина о том, что суда с зерном идут не в нуждающиеся страны
- AP
- © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo
Об этом сообщило агентство Anadolu.
«Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся», — заявил Эрдоган на пресс-конференции с хорватским коллегой Зораном Милановичем в Загребе.
Он заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию с вывозом украинского зерна в Самарканде.
Ранее Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.