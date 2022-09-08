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Эрдоган согласился с тезисом Путина о том, что суда с зерном идут не в нуждающиеся страны

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился со словами российского президента Владимира Путина о том, что зерно с Украины не идёт бедным странам. Он также заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию с вывозом украинского зерна в ходе встречи в Самарканде.
Эрдоган согласился с тезисом Путина о том, что суда с зерном идут не в нуждающиеся страны
  • AP
  • © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся», — заявил Эрдоган на пресс-конференции с хорватским коллегой Зораном Милановичем в Загребе.

Он заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию с вывозом украинского зерна в Самарканде.

Ранее Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.

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