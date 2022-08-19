В США заявили, что признание России спонсором терроризма плохо повлияет на сделку по зерну

Возможное признание России «страной — спонсором терроризма» со стороны США негативно повлияет на зерновую сделку, заявил представитель Госдепартамента Джим О'Брайен.

«Мы всегда осознаём, что Россия будет агрессивно реагировать», — цитирует его РИА Новости.

О'Брайен поделился опасениями, что соответствующий шаг со стороны Вашингтона может негативно сказаться на достигнутых соглашениях об экспорте украинского зерна.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае признания России «страной — спонсором терроризма».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о двусторонних российско-американских отношениях можно будет забыть, если Соединённые Штаты объявят Россию «спонсором терроризма».