В США заявили, что признание России спонсором терроризма плохо повлияет на сделку по зерну
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«Мы всегда осознаём, что Россия будет агрессивно реагировать», — цитирует его РИА Новости.
О'Брайен поделился опасениями, что соответствующий шаг со стороны Вашингтона может негативно сказаться на достигнутых соглашениях об экспорте украинского зерна.
Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.
Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае признания России «страной — спонсором терроризма».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о двусторонних российско-американских отношениях можно будет забыть, если Соединённые Штаты объявят Россию «спонсором терроризма».