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Путин: почти всё украинское зерно было вывезено в ЕС, а не в бедные государства

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Практически всё зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся и нуждающиеся страны, а в ЕС, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ.
Путин: почти всё украинское зерно было вывезено в ЕС, а не в бедные государства
  • РИА Новости

Он отметил, что по Всемирной программе продовольствия ООН из 87 только два судна были направлены в нуждающиеся страны.

Путин подчеркнул, что Россия сделала всё для того, чтобы украинское зерно было вывезено.

«Хочу сказать, что как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают их обманывать», — сказал Путин.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя не исключил прекращения действия продуктовой сделки с учётом того, что часть договорённостей по обеспечению экспорта из России не выполняется.

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