Эрдоган заявил, что Турция ожидает скорейших поставок российского зерна на мировые рынки
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Турецкий лидер согласился с заявлением президента России Владимира Путина о том, что зерно в рамках продуктовой сделки идёт в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся.
«Мы хотим, чтобы начались поставки российского зерна. Мы ожидаем этого», — приводит РИА Новости слова Эрдогана на пресс-конференции в Хорватии.
Ранее Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.