военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эрдоган заявил, что Турция ожидает скорейших поставок российского зерна на мировые рынки

Короткая ссылка
Турция рассчитывает, что поставки российского зерна на мировые рынки начнутся как можно скорее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что Турция ожидает скорейших поставок российского зерна на мировые рынки
  • AP
  • © Darko Bandic

Турецкий лидер согласился с заявлением президента России Владимира Путина о том, что зерно в рамках продуктовой сделки идёт в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся.

«Мы хотим, чтобы начались поставки российского зерна. Мы ожидаем этого», — приводит РИА Новости слова Эрдогана на пресс-конференции в Хорватии.

Ранее Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить