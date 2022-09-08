Эрдоган заявил, что Турция ожидает скорейших поставок российского зерна на мировые рынки

Турция рассчитывает, что поставки российского зерна на мировые рынки начнутся как можно скорее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер согласился с заявлением президента России Владимира Путина о том, что зерно в рамках продуктовой сделки идёт в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся.

«Мы хотим, чтобы начались поставки российского зерна. Мы ожидаем этого», — приводит РИА Новости слова Эрдогана на пресс-конференции в Хорватии.

Ранее Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.