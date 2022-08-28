«Не отвечает представлениям американского истеблишмента»: почему в США назвали Турцию вызовом мировому сообществу

В США назвали Турцию одним из основных вызовов мировому порядку. С таким утверждением выступил глава комитета сената по иностранным делам Роберт Менендес, «приравняв» страну к России и Китаю. Он также обвинил Анкару в проведении «раскольнической политики». Эксперты отмечают, что США видят для себя угрозу практически во всех странах, которые стараются проводить самостоятельную политику. При этом Турция является одним из крупнейших союзников американцев по НАТО, поэтому её «вольности» воспринимаются Соединёнными Штатами особенно остро, подчёркивают аналитики.

В США назвали Турцию одним из основных вызовов, которые стоят перед мировым сообществом, и «постоянной угрозой в Восточном Средиземноморье». Такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес, выступая на церемонии по случаю присуждения ему почётной степени доктора наук в Афинском национальном университете. При этом он назвал Турцию одной из самых серьёзных угроз современному миропорядку, причислив её к России, Китаю и изменению климата.

Помимо этого, Менендес заявил, что политика Анкары, которую она проводит в отношении Афин, противоречит статусу члена Североатлантического альянса.

«Несмотря на свой статус союзника НАТО, Турция угрожает суверенитету Греции провокационными пролётами (своих военных самолётов. — RT) над Эгейским морем. Нарушение (чужого. — RT) воздушного пространства истребителями — неприемлемые действия со стороны любого государства. И уж тем более это совершенно неприемлемо для члена НАТО», — приводят местные СМИ слова американского сенатора.

Он также подверг критике политику турецкого руководства в Европе и на Южном Кавказе, назвав её «сеющей рознь». Не обошёл Менендес вниманием и отношения Анкары с Москвой, заявив, что Россия якобы использует эти связи для обеспечения себе военного доступа к Средиземному морю.

«Я рассчитываю, что Соединённые Штаты Америки призовут Эрдогана к ответу», — заявил Менендес.

Американский сенатор Роберт Менендес

AP

© Al Drago/Pool

Своевольный союзник

Роберт Менендес уже не в первый раз обрушивается с критикой в адрес Турции. В 2019 году сенатор потребовал ввести санкции против Анкары за покупку у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

«Согласившись на поставки С-400 из России, президент Эрдоган сделал выбор в пользу опасного партнёрства с Путиным в ущерб безопасности и экономическому благосостоянию Турции, а также целостности НАТО», — говорилось в заявлении сенаторов США, соавтором которого выступил Менендес.

США впоследствии исключили Турцию из своей программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и ввели рестрикции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Также Турции было отказано в поставке партии F-35, за которые она уже заплатила $1,4 млрд.

17 августа нынешнего года, после появления в СМИ информации о том, что Анкара якобы намерена продолжить закупать у Москвы С-400, Менендес призвал Турцию отказаться от любого военного сотрудничества с Россией и продемонстрировать свою приверженность НАТО.

Недовольство сенатора вызвала и позиция Турции по перспективе вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Он усомнился в надёжности Анкары как союзника США, предложив заблокировать ей покупку новых американских истребителей F-16.

«Я надеюсь, что администрация учитывает это (позицию Турции относительно Финляндии и Швеции. — RT) на фоне рассмотрения (возможности продажи. — RT) истребителей F-16. Вам следует сказать Эрдогану, что надо действовать по-другому, если они хотят, чтобы что-то рассматривалось», — процитировала Менендеса The Washington Post 18 мая.

Американский истребитель четвёртого поколения F-16 на вооружении у Турции

Gettyimages.ru

© Serhat Cetinkaya/Anadolu Agency

Сила государства

Эксперты отмечают, что Турция при Эрдогане стала одним из наиболее влиятельных региональных игроков. Анкара позволяет себе придерживаться собственного политического курса без оглядки на крупных мировых игроков типа Соединённых Штатов, что Вашингтону, конечно же, не нравится, сказал в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«В миропорядке, который выстраивают США, есть несколько окружностей: союзники, прежде всего по НАТО, следом идут некие партнёры, с которыми выстраиваются приемлемые взаимоотношения, а дальше идут противники. И Турция, входящая в ближайшее окружение США, выбивается своим поведением, стремясь исходить из национальных интересов, а не безоговорочно следовать курсу Вашингтона», — отметил аналитик.

По его словам, Турция намерена укреплять свои позиции на мировой арене и активно участвовать в глобальных и региональных процессах.

К примеру, Анкара проявляет большую заинтересованность в том, чтобы снова примерить на себя роль посредника на переговорах между Россией и Украиной.

Более того, Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в начале августа договорились о наращивании объёмов торговли и взаимодействии в вопросах экономики и энергетики. Кроме того, Москва и Анкара договорились начать постепенный переход на оплату энергоносителей в национальных валютах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

AP

© Turkish Presidency

При этом министр финансов Турции Нуреддин Небати в конце августа заявил, что турецкому бизнесу «нет смысла» беспокоиться из-за предупреждения США о возможных санкциях за сотрудничество с российскими компаниями, подпавшими под западные рестрикции.

«Турция является одним из важнейших мировых политических и экономических центров. Наши деловые круги должны всегда ощущать рядом с собой силу своего государства», — подчеркнул глава Минфина.

Такое поведение характерно для руководства Эрдогана, который выстраивает отношения с мировыми игроками исключительно из соображений их выгодности, отметил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

«Это политический стиль Эрдогана. Он постоянно повышает ставки, изыскивая потом возможности для политического торга», — пояснил аналитик.

Дилемма для США

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, сегодня США стоят перед дилеммой, какую тактику избрать по отношению к Турции, которая всё больше становится независимой в своих действиях и взглядах. С одной стороны, Вашингтон не заинтересован в ослаблении своего влияния на Анкару, с другой — не хочет усугублять и так имеющиеся разногласия, заметил эксперт в разговоре с RT.

Также по теме «Не от хорошей жизни»: почему Байден обосновал свой визит в Саудовскую Аравию стремлением противостоять России и Китаю Предстоящий визит в Эр-Рияд играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином, заявил президент США Джо...

«США имеют ряд претензий к Турции, но ни разу не заняли по ним жёсткой позиции. В свою очередь, Анкара, которая до относительно недавнего времени была более-менее послушным союзником, сегодня ориентирована на собственные интересы, которые отстаивает, прибегая даже к шантажу, как в случае с членством Финляндии и Швеции в НАТО. И такая Турция совсем не отвечает представлениям американского истеблишмента о том, какими должны быть их союзники», — пояснил аналитик.

Беспокойство у США вызывает ещё и тот факт, что Турция на сегодняшний день является одним из центров силы на Ближнем и Среднем Востоке, подпитывая геополитические устремления Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, добавил Васильев.

По его мнению, одним из инструментов воздействия на «вольнодумную» Турцию может стать намёк на возможность повторения ситуации 2016 года, когда была предпринята попытка госпереворота в стране. Тем более что в будущем году в Турции пройдут очередные президентские выборы, которые Эрдоган рассчитывает выиграть.

«У американцев много рычагов воздействия на Турцию. Но их надо очень тонко использовать, чтобы не раскрывать всех карт. Потому что речь идёт о союзнике по НАТО. Тут форма дипломатии имеет более важное значение, чем её содержание», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Александр Асафов усомнился в том, что в ближайшее время Вашингтон решит пойти на обострение отношений с Анкарой. Он отметил, что США вынуждены закрывать глаза на действия Турции как минимум из-за того, что она одна из сильнейших стран блока и нужна Соединённым Штатам для трансляции своих взглядов в регионе.

«Думаю, отдаления такого союзника Вашингтон совсем не желает. К тому же Анкара является для американцев одним из мощнейших союзников по альянсу, имея вторую по численности армию в НАТО и занимая стратегические позиции в регионе Ближнего Востока и Чёрного моря. Поэтому все турецкие демарши и обидные слова Вашингтон проглотит, выпустив пар через выступления Менендесов и других представителей американского политикума», — резюмировал эксперт.