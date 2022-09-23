«Будет очень тяжёлая зима»: как обострение энергокризиса в Европе может повлиять на экономику региона

Деловая активность в промышленности и сфере услуг еврозоны упала до минимума с января 2021 года. Нехватка российских энергоносителей привела к резкому удорожанию топлива и рекордному разгону инфляции в регионе. В данной ситуации европейские компании заявляют об ухудшении условий для бизнеса, а экономисты прогнозируют наступление рецессии в странах объединения уже в ближайшие месяцы. Власти США тем временем предупреждают об очень тяжёлой зиме для Европы из-за высоких цен на топливо. В свою очередь, эксперты Международного энергетического агентства не исключили, что нынешний кризис станет испытанием для государств ЕС и может обернуться крахом европейского единства.

Деловая активность в экономике еврозоны упала рекордно за последние полтора года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 23 сентября, исследовании S&P Global.

По предварительным оценкам компании, за первый месяц осени сводный индекс PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг стран региона опустился до 48,2 пункта с 48,9 в августе. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в январе 2021 года, когда Европа переживала последствия пандемии коронавируса.

Отметим, что уже третий месяц подряд показатель остаётся ниже критической отметки 50 пунктов. Такая ситуация традиционно свидетельствует о развитии негативных тенденций в экономике.

«Рецессия в еврозоне вполне вероятна, поскольку компании сообщают об ухудшении условий для бизнеса и усилении ценового давления, что связано со стремительным ростом стоимости энергоносителей… Стоящая перед властями задача сдержать инфляцию, не допуская при этом жёсткой посадки экономики, становится всё более сложной», — заявил главный экономист S&P Global Крис Уильямсон.

Похожей точки зрения придерживаются и специалисты консалтинговой компании Oxford Economics. Как полагают в организации, еврозона впадёт в рецессию уже в ближайшее время, причём наиболее глубокий спад ожидает Германию — крупнейшую экономику региона.

«Производственный сектор (еврозоны. — RT) продолжает испытывать трудности из-за роста цен на энергоносители, сохраняющихся перебоев с поставками и снижения спроса. Экономика Германии наиболее подвержена этим встречным ветрам, и мы видим, что (немецкая. — RT) экономика уже вступила в рецессию», — говорится в исследовании агентства.

Согласно подсчётам Евростата, за последний год стоимость энергии в странах еврозоны увеличилась в среднем почти на 39%. Это, в свою очередь, стало одной из главных причин рекордного разгона инфляции в регионе.

Так, в августе 2022-го темпы роста потребительских цен на товары и услуги в среднем по еврозоне достигли 9,1% в годовом выражении, а во всём ЕС значение составило 10,1%. Показатели стали самыми высокими за всю историю наблюдений. Более того, в ряде государств Европы годовая инфляция уже превысила 11%, а в Прибалтике показатель перевалил за 21%.

«В ЕС наблюдается так называемая инфляция издержек, когда высокие расходы граждан и предприятий на газ и электричество бьют по всей экономике. Именно это и приводит к падению деловой активности в регионе, росту пессимизма бизнеса и закрытию производств. Нынешняя ситуация — это во многом последствия антироссийских санкций, которые привели к дефициту сырья и росту цен на энергоресурсы», — объяснил RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Автозаправка Гамбург, Германия

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Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели в отношении России беспрецедентный объём экономических санкций. В частности, США полностью запретили импорт энергоресурсов из РФ, а вслед за Вашингтоном об аналогичной инициативе объявили и в ЕС. Американское эмбарго полностью заработало ещё в мае, а европейское должно вступить в силу только в декабре, но будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.

Между тем, по данным Банка международных расчётов, экспорт российской нефти в ЕС уже сократился на 29%. Одновременно Россия почти вдвое (на 48%) снизила прокачку природного газа в Евросоюз, о чём свидетельствуют материалы «Газпрома». Как ранее неоднократно объясняли в компании, причиной этому послужили технические проблемы, также вызванные санкциями.

Спасение утопающих

Для борьбы с рекордной инфляцией Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял свою процентную ставку до 1,25% годовых, хотя до этого на протяжении почти десяти лет удерживал её вблизи нулевой отметки. Традиционно ужесточение монетарной политики считается одним из главных способов борьбы с повышением цен. Тем не менее в нынешних обстоятельствах этот механизм вряд ли окажется эффективным и рискует только ослабить экономику Европы, уверены эксперты.

«ЕЦБ просто не может позволить себе поднять ставку до такого уровня, чтобы погасить инфляцию. Например, в России при инфляции 9% Центробанк в феврале поднимал ставку сразу до 20% годовых, что в итоге позволило затормозить рост цен. Если ЕЦБ поступит аналогичным образом, это запустит череду дефолтов в особенно закредитованных странах», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По мнению специалистов, стоимость энергии в Европе вместе с инфляцией продолжит расти в ближайшее время. На этом фоне зимой государства региона могут столкнуться с тяжёлыми экономическими последствиями, считают аналитики. Примечательно, что похожую точку зрения накануне озвучила и министр финансов США Джанет Йеллен.

«Мы видели, что цены на энергоносители взлетели в Европе, и для них это будет очень тяжёлая зима. Мы даже в близкой степени не подвержены подобному. Конечно, на нас это тоже влияет, но мы не так этому подвержены, как они», — приводит ТАСС слова Йеллен.

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Во многом навязанные Вашингтоном антироссийские санкции обернулись для Европы серьёзным экономическим ударом, считает Александр Разуваев. Вместе с тем страны ЕС уже работают над новым пакетом ограничений против Москвы, о чём 22 сентября сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Подобные действия рискуют лишь обострить непростое положение дел в экономике региона, что только сыграет на руку США, уверен Артём Деев.

«После начала СВО на Украине мы видим рекордный отток капитала из ЕС. Все эти деньги идут в американский госдолг, доходность которого растёт вместе со ставкой ФРС. История не раз показывала, что от вооружённых конфликтов в Европе выигрывают именно Штаты, подогревая рост своей экономики или как минимум удерживая её от падения. Впрочем, сами США уже тоже столкнулись с технической рецессией, хотя власти страны продолжают это отрицать», — подчеркнул Артём Деев.

Идейный раскол

Дальнейшее обострение энергокризиса в ЕС может не только привести к экономическому спаду в регионе, но и разрушить европейское единство, что выльется в социальные волнения. Такое мнение выразил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

«Последствия будут чрезвычайно пагубными в энергетической и экономической сферах, но особенно — в политической. Если Европа не выдержит это энергетическое испытание, то последствия могут выйти за рамки энергетики», — цитирует Бироля газета Financial Times.

По его словам, попытки европейских государств выступить единым фронтом для борьбы с повышением цен на энергию уже привели к обострению отношений между странами. Так, ранее государства Евросоюза договорились снизить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года, а в Еврокомиссии призвали страны ЕС проявить «энергетическую солидарность» и быть готовыми делиться сырьём друг с другом. Впрочем, например, Польша и Венгрия выступили категорически против данного предложения.

Более того, в начале сентября европейские страны попытались согласовать введение потолка цен на российский газ. Впрочем, инициатива также не увенчалась успехом, поскольку не получила единогласную поддержку всех участников объединения.

РИА Новости

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На этом фоне глава МЭА не исключил, что с приходом зимы некоторые государства Европы всё же начнут договариваться с Россией о покупках сырья в обход собственных санкций или перестанут делиться энергией со своими соседями. В сложившихся обстоятельствах у стран Евросоюза остаётся только «два сценария», считает Бироль.

«ЕС и его члены будут сотрудничать в духе солидарности, поддерживая друг друга... или же есть другой вариант — где каждый сам за себя», — предупредил специалист.

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Как полагает Артём Деев, по мере усугубления экономической ситуации в Европе отдельные страны региона будут всё сильнее ощущать на себе эффект кризисных явлений, а центробежные настроения станут усиливаться. Это, в свою очередь, может поставить под вопрос дальнейшее существование Евросоюза, считает аналитик. Похожей оценки придерживается и Александр Разуваев.

«Возможно, в будущем количество стран в еврозоне уменьшится. Италия и Испания могут выйти из зоны евро и вернуть свои национальные валюты. При таком сценарии правительства получат большее окно возможностей для преодоления кризиса. Некоторые эксперты считают, что в конечном счёте в зоне евро могут остаться Франция, Германия, страны Бенилюкса и Австрия», — заключил Разуваев.