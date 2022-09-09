Впервые в современной истории: в России на протяжении всего лета была зафиксирована дефляция

В августе потребительские цены на товары и услуги в среднем по России опустились на 0,52% относительно уровня июля. Дефляция в месячном выражении наблюдалась на протяжении всего лета, чего ещё не было в современной истории страны. Многие виды продукции продолжают умеренно дешеветь после резкого удорожания в начале весны. Наблюдаемую тенденцию эксперты во многом связывают с укреплением рубля в последние месяцы, сезонными факторами и всё ещё слабым внутренним спросом. В текущих условиях аналитики не исключают, что Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку для оживления потребительской активности в стране.

В России уже третий раз подряд фиксируется дефляция в месячном выражении. Такой вывод следует из опубликованного в пятницу, 9 сентября, отчёта Росстата.

По данным ведомства, в августе потребительские цены на товары и услуги в среднем по стране снизились на 0,52% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в июне и июле показатель также опустился — на 0,35 и 0,39% соответственно.

Таким образом, дефляция в России сохранилась на протяжении всего лета. Это произошло впервые за весь постсоветский период.

В годовом выражении инфляция в России по итогам августа замедлилась с июльских 15,09 до 14,3%. Более того, в первые дни сентября показатель продолжил снижаться и уже опустился до 14,08%.

Как подсчитали в Центробанке, начиная с июля цены в среднем снизились в большинстве российских регионов. Отчасти эксперты ЦБ связывают это с пока ещё медленным восстановлением потребительской активности граждан. Кроме того, положительное влияние на инфляцию оказывают сезонные факторы и стабилизация обстановки на валютном рынке, добавили в регуляторе.

«Укрепление рубля, произошедшее в II квартале, продолжило оказывать сдерживающее влияние на рост цен. Также снижение цен происходило благодаря росту предложения продовольственной продукции из-за увеличения сбора зерновых и овощей. В целом по экономике ценовые ожидания предприятий сократились до минимальных значений за последние два года», — говорится в докладе ЦБ.

РИА Новости

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Напомним, что в марте годовая инфляция в России ускорилась до 16,69% с февральских 9,15%, а в апреле достигла 17,83% — самого высокого уровня за последние 20 лет. Причиной послужила эмоциональная реакция финансового рынка и рядовых граждан на санкции Запада в отношении России.

В результате масштабных экономических, финансовых и торговых ограничений против Москвы рубль в начале весны рекордно подешевел по отношению к доллару и евро, а россияне стали массово скупать продукты и товары. Всё это в совокупности спровоцировало ажиотажный рост цен, отметил в разговоре с RT заместитель председателя правления «Сбербанка» Анатолий Попов.

«Действительно мы в марте-апреле наблюдали скачок инфляции. Это было связано и с возросшим потребительским спросом, и с неким дефицитом, который временно образовался на рынке. Позже, когда потребители затоварились, мы увидели охлаждение потребления. Кроме того, само по себе повышение цен весной также ослабило спрос», — объяснил Попов.

На этом фоне уже в мае инфляция в России опустилась до 17,1% в годовом выражении и продолжила планомерно снижаться в последующие месяцы. Как полагает Анатолий Попов, по итогам всего 2022 года показатель, скорее всего, не превысит 12%. Аналогичный прогноз ранее сделал и президент страны Владимир Путин.

«Инфляция снижается. Она по году будет где-то под 12%, и тренд на снижение вплоть до 5—6%, а может быть, до целевого показателя в 4% в конце I-го — в II квартале (2023 года. — RT), надеюсь, мы это увидим», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

РИА Новости

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В настоящий момент снижение цен идёт по всем секторам потребительской розницы, а некоторые направления уже вернулись в коридор нормальных ценовых значений. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В целом всё происходящее сейчас в ценовой динамике можно охарактеризовать как постепенное возвращение к естественным позициям, что вполне понятно с точки зрения рыночной конкуренции. Конечно, некоторые отрасли традиционно менее мобильны и поэтому медленнее реагируют на общие тенденции, но и там ценовое снижение заметно, пусть скорость возврата к зимним ценникам и не так высока», — добавил Сигал.

Сигнал для ЦБ

Напомним, что ещё в конце февраля Центробанк в качестве одной из антикризисных мер более чем вдвое повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных 20% годовых. Действия регулятора во многом позволили избежать ещё большего разгона инфляции и стабилизировать общую ситуацию на финрынке страны, признают эксперты.

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Впрочем, по мере нормализации обстановки в экономике начиная с апреля ЦБ стал планомерно снижать ключевую ставку, а в июле опустил её ниже докризисного уровня — до 8% годовых. Специалисты при этом не исключают, что в ближайшие месяцы регулятор продолжит смягчать монетарную политику.

Действия регулятора призваны оживить деловую активность и потребительский спрос за счёт снижения процентных ставок по кредитам для населения и бизнеса. Об этом в интервью RT рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

«Наблюдаемое снижение инфляции, безусловно, развязывает руки Центральному банку в плане дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Конечно, по мере снижения ключевой ставки и доходностей на рынке будет восстанавливаться кредитование. Это, в свою очередь, должно создавать компенсирующий эффект — то есть повышать спрос и противостоять дефляционным тенденциям», — пояснил эксперт.

Тем не менее дефляция в России пока ещё будет сохраняться некоторое время, считает аналитик. На этом фоне, по его словам, Центробанк может опустить ключевую ставку до 7% годовых. Похожей точки зрения придерживается и портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

«Если тренд на снижение инфляции и уменьшение глубины спада в экономике продолжится, можно говорить о дальнейшем снижении ставки. Мы бы сказали, что к концу года она может оказаться в диапазоне 7—7,75%», — заключил собеседник RT.