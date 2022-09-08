«Сокращение использования доллара — долгосрочный тренд»: Мишустин рассказал об устойчивости финсектора России к санкциям

Санкции Запада не смогли подорвать финансовую стабильность в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, во многом этого удалось добиться с помощью целого ряда принятых мер по поддержке экономики, а также за счёт укрепления финсектора в последние годы. Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, финансовый суверенитет уже стал третьим союзником России наряду с армией и флотом, благодаря чему страна может «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой». При этом в правительстве уверены, что дополнительно укрепить экономическое положение можно за счёт планомерного отказа от использования доллара и евро.

Российская экономика плавно адаптируется к новым реалиям, а темпы сокращения ВВП страны сейчас в семь раз ниже, чем во время кризиса 2009 года. Об этом в четверг, 8 сентября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума. Как отметил глава кабмина, вопреки ожиданиям Запада эффект санкций не стал разрушительным.

«Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции. Но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, совместные усилия правительства и Центрального банка позволили сгладить негативное влияние рестрикций на граждан и бизнес. Так, руководство страны своевременно подготовило план первоочередных действий по поддержке экономики, куда вошло более 300 различных инициатив.

«Были реализованы мероприятия по сдерживанию оттока капитала, обеспечению бесперебойной работы банков, других профильных организаций. Укреплён курс рубля. Попытка (недружественных стран. — RT) ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину», — рассказал премьер.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Помимо этого, позитивную роль сыграл и созданный в предыдущие годы экономический фундамент, добавил Михаил Мишустин. В частности, речь идёт о накопленных денежных резервах и сформированной независимой финансовой инфраструктуре.

Похожую точку зрения во время сессии выразил и глава Минфина Антон Силуанов. Среди прочего он отметил важность устойчивого бюджета и предсказуемость финполитики государства. Так, по мнению министра, именно финансовый суверенитет сегодня остаётся главным союзником России наряду с армией и флотом.

«Силовая составляющая, хоть и важна, но она не единственная определяет победы по всем фронтам… Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой», — объяснил Силуанов.

Как напомнил министр, Россия в своей истории проходила много периодов, когда разбалансированность в финансах дестабилизировала социально-экономическое развитие страны. По словам главы Минфина, в такие моменты оставалась только одна надежда: «дадут ли нам в долг или нет».

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Впрочем, на данный момент финансовая система страны защищена от подобного рода шоков. Таким мнением в ходе дискуссии поделилась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Действительно, финансовый сектор научился выдерживать испытания, какими бы сильными они ни были. Теперь задача — научиться финансировать развитие экономики и структурную перестройку», — заявила глава ЦБ.

Помощник президента Максим Орешкин, в свою очередь, обозначил два ключевых показателя устойчивости финансовой системы России. В первую очередь, по его словам, речь идёт о достаточности капитала у банковского сектора. Так, на сегодняшний день в условиях внешних шоков кредитные организации уже вернулись к прибыли и системная докапитализация от ЦБ им больше не нужна.

«Вторая история — это бюджет. Да, у нас серьёзно выросли бюджетные расходы в этом году. Но… бюджет за январь — август находится в профиците. Мы ничего не занимаем, а деньги не кончаются. Это означает, что запас прочности здесь есть, он позволяет не только выдерживать внешние шоки и вызовы, но и формировать те программы, которые дают структурные изменения в экономике», — подчеркнул Орешкин.

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Ещё одним главным компонентом финансового суверенитета должен стать переход к более широкому использованию национальных валют, считает Михаил Мишустин. По словам премьера, сам процесс дедолларизации начался давно, однако санкции только укрепили интерес к нему.

«Значительное сокращение использования доллара — долгосрочный тренд, он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчётов», — заявил Мишустин.

Валютные альтернативы

На фоне введения санкций российский бизнес начал всё чаще сталкиваться с трудностями при использовании долларов и евро для оплаты импорта или получения доходов от экспорта. Это, в свою очередь, стало подталкивать компании к более активным расчётам в рублях или валютах дружественных стран, рассказал RT замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Операции в долларах и евро приостанавливаются даже для тех компаний или физических лиц, которые не входят ни в какие санкционные списки. Транзакции отклоняются либо занимают дни или недели. То есть использование доллара и евро в международных расчётах стало реальной обузой для российских экономических агентов. Поэтому мы ищем разные альтернативные пути. Самые очевидные, конечно, — рассчитываться рублями или другими валютами», — пояснил Моисеев.

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Отметим, что на этом фоне в России за последнее время резко вырос оборот юаней. Так, летом китайская валюта на Московской бирже впервые за всё время наблюдений ненадолго опережала американскую и европейскую по объёму дневных торгов. Такая динамика является прямым следствием проходящей в стране дедолларизации, объяснил в разговоре с RT первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

«Кратно объём торгов будет увеличиваться по валютам дружественных нам стран, однако именно юань будет доминировать в расчётах. Это связано с тем, что мы постепенно отходим от доллара и евро в торговых операциях. В текущих условиях наша главная задача — диверсифицировать финансовые потоки и развивать систему оплаты в собственных валютах», — добавил Торосов.

По мнению Антона Силуанова, наращивать долю юаней, а также иных валют дружественных стран нужно не только в торговых операциях, но и в российских золотовалютных резервах. В то же время Максим Орешкин считает такое решение не совсем оправданным, поскольку в этом случае экономика России станет больше зависеть от китайской и других.

«Доллар и евро надо менять на рубль и никак не на другие валюты... Моё мнение всегда — нужно верить в себя, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, в которого можно проинвестировать и нам это потом поможет… Нужно выстраивать такую систему, где мы в первую очередь от себя зависим и сами в себя инвестируем», — подчеркнул Орешкин.