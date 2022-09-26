«Издержки лягут на потребителей»: как Вашингтон пытается заработать на энергетическом кризисе в Европе

На торгах в понедельник, 26 сентября, цена нефти Brent впервые с начала года опускалась ниже $84 за баррель. Как объясняют эксперты, участников рынка насторожили риски глобальной рецессии и возможного падения спроса на энергоносители. Кроме того, инвесторы отреагировали на решение США начать ежедневно отгружать нефть в Европу объёмом более 1 млн баррелей для замены поставок из РФ. Впрочем, специалисты сомневаются в успехе данной инициативы, поскольку у американских производителей сейчас нет мощностей для полного замещения российских углеводородов в ЕС, а многим европейским предприятиям нужна реконструкция для работы с сырьём из Штатов. Таким образом, закупки нефти у США не смогут покрыть растущий дефицит топлива в Европе, но при этом будут обходиться странам региона гораздо дороже, что только сыграет на руку Вашингтону, подчёркивают аналитики.

В понедельник, 26 сентября, мировые цены на нефть опускались до минимума с начала года. Так, в середине дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевело на 3,1% — до $83,45 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 11 января. Впрочем, уже вечером котировки отыграли падение и превысили $85 за баррель.

Во многом неопределённая динамика цен связана с ухудшающимися настроениями инвесторов относительно перспектив глобальной экономики. Таким мнением с RT поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Основным драйвером ценовых колебаний сейчас выступают опасения участников рынка из-за ослабления мировой экономики и спроса на топливо. Наблюдаемый по всему миру рост процентных ставок может охладить деловую активность, из-за чего снизится и потребление энергосырья», — объяснил Галактионов.

Похожей точки зрения придерживается и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, в настоящий момент возрастают риски глобальной рецессии, что негативно сказывается на стоимости нефти. Помимо этого, как подчеркнул специалист, рынок мог отреагировать на сообщения о планах США увеличить поставки своего энергосырья в Европу.

Как стало известно в понедельник, Соединённые Штаты собираются ежедневно направлять европейским странам более 1 млн баррелей нефти. Такое заявление сделал глава швейцарско-нидерландской компании Vitol, специализирующейся на торговле энергоносителями, Рассел Харди в интервью агентству Reuters. По словам топ-менеджера, инициатива должна позволить странам Европы заместить российскую нефть.

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Напомним, в марте 2022 года США объявили о запрете на импорт энергоресурсов из России и начиная с мая полностью перестали закупать сырьё у Москвы. Вслед за Соединёнными Штатами о планах отказаться от российской нефти сообщила Великобритания, а позже аналогичную инициативу озвучили и в ЕС. Вместе с тем европейское эмбарго должно полноценно заработать только в декабре и будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.

Также по теме Цепная реакция: почему отказ Запада от российской нефти может привести к продовольственному кризису в мире По данным Главного таможенного управления КНР, в августе Китай закупил более 8,3 млн т российской нефти почти на $5,5 млрд. По...

Тем не менее за последние месяцы экспорт нефти из России в Европу уже стал заметно сокращаться. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с января по август 2022 года поставки российского сырья в страны Евросоюза и Великобританию упали более чем на 34% — с 2,6 млн до 1,7 млн баррелей в день. В то же время ЕС и Соединённое Королевство примерно на треть увеличили импорт нефти из США — с 1,2 млн до 1,6 млн баррелей в день.

Отметим, что ещё в 2021 году Москва была крупнейшим поставщиком углеводородов в страны Евросоюза. Так, по данным Евростата, на долю российских энергоносителей приходилось 26% от общего объёма импорта сырья в ЕС.

На этом фоне вызванное антироссийскими санкциями сокращение поставок нефти, а также газа и угля из РФ привело к ажиотажному повышению цен в Европе. За последние 12 месяцев стоимость энергии в странах еврозоны выросла почти на 39%, а инфляция в годовом выражении ускорилась до рекордных 9,1%.

В сложившихся обстоятельствах в Вашингтоне заявили о готовности помочь своим европейским партнёрам. Об этом ранее, например, говорила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Мы тесно работаем с нашими европейскими соседями, чтобы помочь им найти альтернативные источники. Мы видели, что цены на энергоносители взлетели в Европе, и для них это будет очень тяжёлая зима», — цитирует ТАСС главу американского Минфина.

Лёгкие деньги

Впрочем, опрошенные RT специалисты сомневаются, что Соединённым Штатам удастся полностью заменить российскую нефть своей на европейском рынке. По словам экспертов, на сегодняшний день в мире, в частности в США, нет свободных мощностей для замещения такого объёма выпадающих поставок сырья.

«Для того чтобы поставлять нефть Европе в тех же объёмах, что и Россия, Штатам придётся где-то её найти. В условиях стагнации американской добычи взять сырьё можно только из резервов, которые и так пустеют со скоростью 6—8 млн баррелей в неделю», — отметил Игорь Галактионов.

Также по теме Ресурсное истощение: почему стратегические запасы нефти в США сократились до минимума за 38 лет На торгах 13 сентября цена нефти Brent выросла почти до $95,5 за баррель, после чего резко опустилась ниже отметки $93. Как объясняют...

Примечательно, что для замещения российской нефти на американском рынке власти Соединённых Штатов в конце марта начали высвобождать сырьё из собственных стратегических запасов. В результате, по данным Минэнерго США, на сегодняшний день объём резервов страны сократился до 427,2 млн — самого низкого уровня с августа 1984 года.

Ситуацию с заменой российской нефти в Европе осложняет не только ограниченность американских мощностей и запасов, но и особенности состава сырья из РФ, считает Владимир Чернов. Так, сорт марки Urals является более тяжёлым из-за высокого содержания серы, и его можно использовать для дальнейшей переработки, а также получения мазута. В свою очередь, производимая в Штатах лёгкая нефть не подходит для этих целей.

«Дело в том, что европейские нефтеперерабатывающие заводы уже настроены на переработку именно российской нефти Urals, а в американской WTI будет другое содержание серы. Поэтому Европе придётся перенастраивать НПЗ, что будет нести в себе дополнительные затраты и, как следствие, увеличение стоимости конечного продукта», — пояснил Владимир Чернов.

Таким образом, по оценке эксперта, вопрос дефицита нефти на рынке Европы после полного прекращения российских поставок может быть решён примерно наполовину. При этом стоимость завозимого американского сырья будет обходиться потребителям ЕС гораздо дороже, что только сыграет на руку американским компаниям, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Евросоюз в любом случае пострадает. Напомню, в августе ЕС ввёл эмбарго на наш уголь, а сейчас покупает его у других поставщиков, но из-за логистики поставки стали ощутимо дороже. То же произойдет и с нефтью. Сейчас рынок нефти пока ещё выстраивается из экономических положений, а будет — из политических. В итоге новые издержки лягут на потребителей, которым придётся платить больше за энергию», — объяснил Игорь Юшков.

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Любопытно, что, по словам Джанет Йеленн, Соединённые Штаты «даже в близкой степени не подвержены» тем рискам на энергорынке, как Европа. Таким образом, навязанные Евросоюзу антироссийские санкции в первую очередь ударили по самому ЕС, на чём США сейчас и пытаются заработать, отметил в беседе с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«В ЕС сейчас объективно практически не осталось суверенных стран и сильных лидеров, как было ранее. Европейские власти, вводя санкции по указу США, ударили по собственной экономике, по производству. Эти действия говорят, что Евросоюз не суверенное объединение, а его руководство принесло в жертву свои экономические интересы в угоду США», — подчеркнул Разуваев.

Россия тем временем продолжает переориентировать поставки своей нефти на Восток. Как отмечают эксперты, главными покупателями российского сырья сегодня выступают Индия и Китай, которым Москва предоставляет значительные скидки. Впрочем, даже в этих условиях полученные от продажи энергоносителей доходы позволяют РФ частично компенсировать потери от западных ограничений.

«Мы перестраиваемся на другие рынки, и за счёт по-прежнему высоких цен на сырьё Россия отбивает те затраты, которые возникают у нас в процессе переориентации экспортных потоков. Экономически с точки зрения экспорта мы пока ничего особо не теряем», — заключил Игорь Юшков.