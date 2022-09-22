«Может привести к полноценной рецессии»: что означает для экономики США новое повышение ставки ФРС

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, повысила процентную ставку до самого высокого уровня со времён экономического кризиса 2008 года. ФРС продолжает уверенно ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией, которая ускорилась до максимального уровня за последние 40 лет. Впрочем, по мнению экспертов, резкое повышение ставки (уже пятое за полгода) не только не позволит замедлить рост цен, но и может негативно сказаться на финансовой системе и бизнесе. В частности, аналитики прогнозируют ухудшение показателей компаний, которые активно пользовались дешёвыми кредитами на протяжении последних лет и имеют высокую долговую нагрузку. На этом фоне специалисты предупреждают о рисках затяжной рецессии в американской экономике и вероятности наступления кризиса, сравнимого с событиями 2008 года.

Федеральная резервная система США повысила свою процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 3—3,25% годовых — самого высокого уровня с января 2008 года. Такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС принял по итогам двухдневного заседания. При этом руководство американского регулятора допускает вероятность дальнейшего повышения ставки.

«Инфляция остаётся высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, который связан с пандемией, удорожанием продуктов питания и энергоносителей, а также обширным ценовым давлением... Комитет очень внимательно следит за инфляционным рисками», — говорится в пресс-релизе ФРС.

Отметим, что с марта 2022 года Федрезерв уже в пятый раз повышает ставку, хотя до этого в течение двух лет удерживал её около нулевой отметки. Как объясняют опрошенные RT специалисты, за счёт такого резкого ужесточения монетарной политики регулятор пытается сдержать ускорившуюся инфляцию.

По данным Министерства труда Соединённых Штатов, в июне 2022-го темпы роста потребительских цен на товары и услуги ускорились в среднем до 9,1%. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в 1981 году. В августе инфляция замедлилась до 8,3%, но всё равно оказалась выше, чем предполагали аналитики.

«В текущих условиях ФРС сделала борьбу с повышением цен своей приоритетной задачей и будет поднимать ставку до тех пор, пока инфляция не начнёт ощутимо снижаться. Ради этого американские власти даже готовы пожертвовать экономическим ростом. Не исключено, что по итогам года процентная ставка достигнет 4,5% годовых», — рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В теории политика ФРС должна привести к увеличению процентов по кредитам и банковским вкладам в США, что приведёт к ослаблению деловой и потребительской активности, но позволит сдержать дальнейший подъём цен. Однако на практике действия американского регулятора рискуют обернуться серьёзным сокращением экономики и существенным увеличением расходов на обслуживание госдолга. Такую точку зрения в беседе с RT выразил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Объём государственного долга США уже находится на отметке $30,9 трлн, что превышает 124% ВВП страны. Это довольно значимая сумма, которую накладно обслуживать, особенно на фоне постоянного роста ставок. Я не исключаю, что в будущем Вашингтон будет вынужден пойти на выборочный дефолт или реструктуризацию задолженности для некоторых держателей госбумаг, в первую очередь для Китая. Ситуация при этом усугубляется заметным удорожанием стоимости жизни для американцев», — подчеркнул эксперт.

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По данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, в сентябре средняя процентная ставка по ипотеке сроком на 30 лет в США превысила 6% — впервые со времён финансового кризиса 2008 года. При этом с января показатель вырос вдвое, что делает жилищные займы для американцев всё менее доступными.

На этом фоне рынок жилья в США, где заёмщики привыкли к дешёвым займам, уже начал испытывать сложности из-за чрезмерной закредитованности населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в корпоративном секторе страны, рассказал RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Рост ставки может привести к падению цен на жильё, а также приостановке работы и массовым увольнениям работников в сегменте строительства. Помимо этого сектора экономики, который является одним из главных показателей её роста, новые проблемы могут начаться с получением кредитов и погашением долгов у американского бизнеса. Ведь выросшие ставки означают рост объёмов платежей», — отметил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и известный американский экономист, заслуженный профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, пишет агентство Bloomberg. Ранее учёный одним из первых предсказал наступление мирового финансового кризиса 2008 года. Сейчас специалист прогнозирует наступление глубокого спада в экономике США, который обернётся «долгой и уродливой рецессией». Как полагает эксперт, по мере повышения ставок и увеличения расходов на обслуживание долга многие «домохозяйства-зомби» (владельцы которых задерживают выплаты по ипотеке), корпорации и банки просто погибнут.

Отрицание неизбежного

Примечательно, что ещё в II квартале 2022 года экономика США сократилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом с января по март динамика ВВП страны также была отрицательной. Тогда показатель снизился на 1,6% в годовом выражении, о чём свидетельствуют данные Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Таким образом, экономический спад в Штатах продолжается уже два квартала подряд. Подобную ситуацию традиционно принято считать началом технической рецессии, рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Снижение ВВП в течение двух кварталов в США наблюдалось и в первой половине 2020-го. Однако на тот момент спад был вызван последствиями пандемии и не был циклическим. Сейчас другая ситуация, и в этом случае ужесточение политики ФРС вряд ли способно реально сократить инфляцию, но может привести экономику США к полноценной рецессии. Монетарные инструменты не работают там, где действуют другие факторы, в частности санкции против России, разбалансировка рынка нефти и газа, а также нарушение логистических цепочек», — объяснил эксперт.

На этом фоне американские власти уже не первый месяц заявляют об отсутствии рисков рецессии в США. К примеру, Джо Байден в конце июля исключил такую возможность, ссылаясь на низкий уровень безработицы в стране и высокую инвестиционную активность.

Похожую точку зрения озвучивала и министр финансов страны Джанет Йеллен. По её словам, Штаты могут избежать рецессии, хотя сделать это будет непросто. Глава американского Минфина также подчёркивала, что в пользу положительного развития событий указывает высокий спрос на рабочую силу в США.

Между тем даже в Международном валютном фонде признали, что у Соединённых Штатов мало шансов избежать рецессии. На это, в частности, указывал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

«Небольшого (экономического. — RT) потрясения на данном этапе может быть достаточно, чтобы столкнуть американскую экономику с довольно низких показателей и скатить её в рецессию», — отмечал специалист.

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По мнению Артёма Деева, именно ужесточение монетарной политики ФРС может стать триггером для запуска полноценного финансового кризиса на рынке США, где ожидается череда банкротств и корпоративных дефолтов. Эксперт предположил, что ситуация во многом будет напоминать события 2008 года.

«Однако на этот раз кризис будет сопровождаться более тяжёлыми отягощающими факторами, ключевые из которых — рост стоимости энергоносителей, продуктовая инфляция, а также падение доходов населения. Уже в 2023 году Штаты может ждать дальнейшее сокращение ВВП и полноценный масштабный глобальный кризис, который официально начнётся со стагнации экономики США», — добавил аналитик.

По мнению Александра Разуваева, в ближайшее время руководство Соединённых Штатов, вероятно, продолжит отрицать факт наступления рецессии. Впрочем, как полагает эксперт, подобные действия властей могут ещё сильнее уменьшить шансы Демократической партии на осенних выборах в конгресс.

«Уже сейчас ситуация в американской макроэкономике намного хуже, чем была осенью 2008 года, когда о банкротстве объявил один из крупнейших инвестиционных банков США Lehman Brothers. А мера по повышению ставки лишь ускоряет и усиливает рецессию, так как кредиты становятся дороже. Учитывая, какими быстрыми темпами ФРС увеличивает ставку, положение ключевых экономических показателей в стране оставляет желать лучшего», — заключил эксперт.