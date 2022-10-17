«Ситуация будет усугубляться»: в ФРГ предупредили о возможных политических последствиях энергокризиса

Развивающийся энергетический кризис может привести к росту экстремизма и политической нестабильности в Германии, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. По его словам, эти проблемы наложатся на сложности, связанные с пандемией коронавируса, а принятые правительством ФРГ меры по поддержке граждан недостаточны. В свою очередь, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предупредил, что из-за роста цен на электричество и рекордной инфляции в стране вскоре могут начать закрываться больницы, если власти не отреагируют «действительно радикально». Эксперты отмечают, что в ФРГ нарастает недовольство внешнеполитическим курсом федерального правительства. По мнению аналитиков, дальнейшее усугубление экономических проблем может привести к обострению социальных противоречий.

Энергетический кризис в Германии может привести к росту экстремизма и политической нестабильности в стране, заявил премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер в интервью изданию Bild am Sonntag.

«Страх и неуверенность являются топливом для экстремистов. И перед этой зимой люди чувствуют себя более неустроенными, как не бывало уже очень давно», — приводит его слова ТАСС.

Зёдер пояснил, что наложение эффектов от энергокризиса и проблем, вызванных пандемией коронавируса, может привести к «дестабилизации демократии». По мнению политика, из-за этого нужно быстро и эффективно противодействовать трудностям в энергетической сфере, а принятые правительством ФРГ меры он считает недостаточными.

«Единовременной выплаты только в декабре недостаточно. Если цены в некоторых случаях вырастут в десять раз, мало поможет, если вам не придётся ничего платить только за один из пяти зимних месяцев», — подчеркнул он.

В свою очередь, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в эфире телеканала ARD заявил, что в стране в ближайшие месяцы может начаться закрытие больниц, если власти не отреагируют «быстро и действительно радикально». По его словам, серьёзные проблемы с ликвидностью возникнут из-за энергокризиса и роста инфляции, которая уже ускорилась до рекордных 10%.

Рукотворный кризис

После начала спецоперации на Украине страны Запада значительно усилили санкционное давление на Россию, последовательно приняв восемь пакетов рестрикций, включая введение ограничений на импорт углеводородов из РФ. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги в странах ЕС.

Энергетический кризис в Европе усугубился в июне, когда постепенно началось снижение объёмов поставок трубопроводного газа из России из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта. После этого Еврокомиссия призвала страны союза готовиться к полному прекращению импорта российского газа и ввела в действие план добровольного сокращения его потребления всеми государствами сообщества на 15% с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года.

Хранилище топлива в Кобленце

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В Германии отдельные политики и представители бизнес-кругов неоднократно предупреждали, что без доступа к дешёвым энергоносителям из России страну ждёт рост цен на электричество и отопление, сокращение и закрытие промышленных производств, а также падение уровня жизни.

Несмотря на это, канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале сентября заявил, что не видит предпосылок для массовых протестов из-за роста цен, и подчеркнул, что энергоснабжение Германии обеспечено в достаточной мере. При этом на минувшей неделе Шольц заявил, что немцам нужно сплотиться перед лицом надвигающихся трудностей.

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«Если все мы — граждане, компании и политики — продолжим адаптироваться к меняющейся обстановке, то благополучно переживём эту зиму», — сказал канцлер.

Но далеко не все в ФРГ разделяют такую точку зрения. Так, по словам главы Союза торгово-промышленных палат Германии Петера Адриана, федеральному правительству нужно думать, как пережить и следующую зиму.

«Даже если давление на экономику в целом снизится за счёт ограничения тарифов (на газ. — RT), компаниям предстоит пережить две сложные в экономическом плане зимы. Экономия газа и усилия крупного бизнеса по-прежнему играют главную роль в преодолении энергетического кризиса», — подчеркнул Адриан.

Стоит отметить, что на фоне проблем в энергетическом секторе в Германии снова вводятся в эксплуатацию электростанции, работающие на буром угле.

Однако аналитики уже отмечают негативное влияние ситуации на промышленность ФРГ. Газета Welt am Sonntag опубликовала результаты опроса аудиторской компании Ernst & Young, согласно которым 39% немецких компаний были вынуждены полностью уйти с некоторых рынков из-за энергокризиса.

Политические проблемы

Несмотря на непростую ситуацию в европейской экономике, страны ЕС не оставляют намерения установить потолок цен на российский газ. В России уже заявили, что любые попытки лимитировать стоимость голубого топлива будут означать полное прекращение его поставок. В частности, на это указал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечёт за собой прекращение поставок», — подчеркнул он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Станция очистки сточных вод в федеральной земле Саксония-Анхальт

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Владимир Путин ещё в сентябре подчёркивал, что Россия не станет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям действующих договоров.

«Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять… Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — отмечал российский лидер.

«Экстремистские» настроения

Эксперты добавляют, что в Германии нарастает скепсис относительно курса, избранного федеральным правительством. Как напомнил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Берлин в последние годы пытается ограничить влияние ряда немецких земель на центральную власть.

«Такие территории, как Бавария, хотят возвращения к нормальным отношениям с Россией. Однако федеральное правительство, которое борется с ХСС, будет пытаться дискредитировать баварские власти, основываясь в том числе и на заявлении Зёдера, который является председателем партии. Лидеры Восточной Германии придерживаются совершенно иных взглядов на текущую ситуацию, чем официальный Берлин, однако с их мнением никто не считается», — подчеркнул политолог.

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Вместе с тем, по словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, мнение властей такого экономически развитого региона, как Бавария, должно учитываться федеральным канцлером.

«Бавария — наиболее развитая часть Германии, и если её премьер так характеризует ситуацию в этом регионе, то надо предполагать, что в других областях она ещё хуже. Также стоило бы принять во внимание слова о том, что социальные меры правительства носят половинчатый характер. Основная проблема заключается в росте цен на электроэнергию, что влечёт за собой повышение всех потребительских цен», — подчеркнул эксперт.

При этом, с его точки зрения, германский истеблишмент готовит почву для того, чтобы записать всех недовольных курсом федерального правительства, который и привёл к падению уровня жизни, в политические экстремисты.

«То есть они хотели бы представить естественные протестные настроения в ФРГ, связанные с не очень хорошим экономическим положением страны, как экстремистские и имеющие политическую подоплёку», — пояснил Оленченко.

По его словам, энергетический кризис уже провоцирует определённую политическую нестабильность в Германии.

«Вопрос в том, как быстро она будет прогрессировать и какой будет реакция властей. Учитывая эти намёки на экстремизм, можно сделать вывод, что в будущем в Берлине могут применить против недовольных силу. Если власти Германии не изменят свою внешнеполитическую линию, то ситуация будет усугубляться, власти дистанцируются от населения ещё больше, возрастёт протестный потенциал и, соответственно, не исключено, что внутриполитическая ситуация обострится», — спрогнозировал эксперт.