В Германии годовая инфляция в сентябре достигла исторического рекорда в 10%
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«Уровень инфляции в сентябре 2022 года составил +10,0%», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что объём экспорта Германии в Россию, согласно окончательной оценке, в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 45,8%, до €1,2 млрд.
Объём импорта из России за этот период снизился на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В середине июня в бюро сообщили, что годовая инфляция в Германии достигла исторического максимума.