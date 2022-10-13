В Германии годовая инфляция в сентябре достигла исторического рекорда в 10%

Согласно данным Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), годовая инфляция в Германии по итогам сентября достигла рекордных 10%.

«Уровень инфляции в сентябре 2022 года составил +10,0%», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что объём экспорта Германии в Россию, согласно окончательной оценке, в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 45,8%, до €1,2 млрд.

Объём импорта из России за этот период снизился на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В середине июня в бюро сообщили, что годовая инфляция в Германии достигла исторического максимума.