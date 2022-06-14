Годовая инфляция в Германии достигла исторического максимума

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Инфляция в Германии ускорилась до 7,9% в годовом выражении, что является абсолютным рекордом, следует из данных Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).
Годовая инфляция в Германии достигла исторического максимума
  • globallookpress.com

«Уровень инфляции достиг нового максимума в объединённой Германии... Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остаётся рост цен на энергоносители, но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары, особенно на продукты питания», — заявил глава Destatis Георг Тиль.

Он напомнил, что в последний раз такой же высокий уровень инфляции в ФРГ наблюдался зимой 1973 — 1974 годов на фоне резкого скачка цен на нефть из-за первого нефтяного кризиса.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции приводят к росту цен на продукты питания и топливо на американском рынке.

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