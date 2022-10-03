Interia: «горькая новость» — в Германии вновь вводят в строй угольные электростанции

Несмотря на неоднократные заявления правительства Германии о том, что страна намерена отказаться от использования ископаемого топлива, немецкие энергетические компании с 1 октября имеют законное право возобновить работу дополнительных электростанций, работающих на буром угле. Как пишет Interia, в эпоху кризиса угольные энергоблоки призваны помочь сократить количество природного газа, используемого для производства электричества, а также повысить безопасность электроснабжения.

Чтобы повысить безопасность электроснабжения, немецкие энергетические компании RWE и Leag с 1 октября имеют законное право возобновить работу дополнительных электростанций, работающих на буром угле. Как пишет Interia, в эпоху кризиса энергоблоки, работающие на буром угле, призваны помочь сократить количество природного газа, используемого для производства электричества. В последние месяцы для этого подготовлено пять блоков, которые ранее были отключены от сети, но находились в состоянии «готовности по соображениям безопасности». Теперь их можно использовать снова, однако пока неизвестно, когда это произойдёт.

Новые электростанции, работающие на буром угле, увеличат количество энергии, поступающей из этого источника в Германии. По данным Института Фраунгофера, в 2022 году с помощью бурого угля производится почти 19% всей энергии, используемой в стране.

Компании сами решают, когда именно подключат электростанции к сети. Концерн RWE сообщил, что блоки «должны начать работу в ближайшие дни». По данным RWE, перезапуску электростанций предшествовали обширные работы по подготовке объектов к более длительной эксплуатации с высокой производительностью. Продлён период перехода работников на пенсию. Представитель концерна Laeg заявил, что техническое обслуживание обходится дорого, а многие компоненты необходимо заменить. Кроме того, наняты дополнительные люди.

Как отмечает издание, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек назвал возвращение загрязняющих воздух угольных электростанций горькой новостью. По его мнению, это возвращение неизбежно из-за последствий российско-украинского конфликта, который влияет на поставки газа.

«Цель отказаться от угля к 2030 году остаётся неизменной», — неоднократно заявляло правительство Германии.