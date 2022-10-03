Interia: «горькая новость» — в Германии вновь вводят в строй угольные электростанции
Чтобы повысить безопасность электроснабжения, немецкие энергетические компании RWE и Leag с 1 октября имеют законное право возобновить работу дополнительных электростанций, работающих на буром угле. Как пишет Interia, в эпоху кризиса энергоблоки, работающие на буром угле, призваны помочь сократить количество природного газа, используемого для производства электричества. В последние месяцы для этого подготовлено пять блоков, которые ранее были отключены от сети, но находились в состоянии «готовности по соображениям безопасности». Теперь их можно использовать снова, однако пока неизвестно, когда это произойдёт.
Новые электростанции, работающие на буром угле, увеличат количество энергии, поступающей из этого источника в Германии. По данным Института Фраунгофера, в 2022 году с помощью бурого угля производится почти 19% всей энергии, используемой в стране.
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