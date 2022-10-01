N-TV: «как операция на открытом сердце без наркоза» — сдерживание цен на газ обойдётся Германии в €200 млрд

Правительство Германии отказалось от налога на газ и теперь планирует прибегнуть к механизму торможения цен на газ, сообщает немецкий телеканал N-TV. На это планируется выделить €200 млрд. Правда, пока неясно, какие конкретно меры предпримут власти для сдерживания растущих цен, — проработанный план обещают представить в середине октября. Очевидно одно: его реализация будет сложной, «как операция на открытом сердце без наркоза», отметил глава ХДС Фридрих Мерц.

Канцлер Олаф Шольц, министр финансов Кристиан Линднер и министр экономики Роберт Хабек в четверг выступили перед прессой в ведомстве канцлера. Они объявили две новости: налога на газ не будет, но будет тормоз для цен на газ. Канцлер Шольц называет это «двойным ударом» и готов выделить на это до €200 млрд, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Вечером после этого министр финансов стал гостем программы телеведущей Майбрит Ильнер на канале ZDF. Эту возможность он решил использовать, чтобы объяснить меры правительства. В качестве его оппонента выступил лидер ХДС Фридрих Мерц. Всерьёз критиковать действия правительства он не мог: торможение цен на газ изначально было предложением партий ХДС/ХСС. Однако Мерц подчеркнул, что реализация плана будет нелёгкой: «Это как операция на открытом сердце без наркоза».

Ситуация с энергетикой в Германии сейчас сложнее, чем ожидалось. После атак на первую и вторую линию балтийских газопроводов «Северный поток», о которых стало известно в начале недели, ясно одно: газ из России по этим трубопроводам в ближайшее время поступать не будет. Между тем, министр экономики Хабек дал понять: две атомные электростанции на юге Германии должны оставаться в сети до апреля 2023 года. «Мы ещё не совсем там, где хотим быть», — признал министр финансов в эфире немецкого телеканала.

Он хочет добиться комплексного решения: помимо того, что три атомные электростанции, всё ещё работающие в стране, должны продолжать вырабатывать энергию, ещё две атомные электростанции, остановленные в конце прошлого года, должны возобновить работу и в идеале прослужить до конца кризиса — то есть, вероятно, до весны 2024 года, отмечает N-TV.

Этого же требуют партии ХДС/ХСС. Кроме того, финансовая помощь, решение о которой было принято в четверг, призвана избавить граждан и компании от высоких расходов на электроэнергию, пояснил министр финансов Линднер. Однако цены на энергоносители не будут такими низкими, как до кризиса. «Это также было бы неправильным сигналом, потому что мы хотим и должны экономить газ», — прибавил он.

Критика со стороны Мерца прозвучала довольно тихо, отмечает N-TV. По его словам, налог на газ был ерундой. Теперь впереди очень сложный законодательный марафон, сказал он. «Можно только надеяться, что всё пройдёт лучше, чем в первом раунде». Меры правительства пока не сформулированы конкретно. Торможение цен на газ очень рискованно, и хорошо, что этим вопросом сейчас занимается экспертная комиссия, отметил лидер ХДС.

Мерц также сказал, что если бы он имел право голоса, то сначала принял бы решение о мерах и только потом устанавливал бы финансовые рамки. Теперь он боится своего рода «газового покера»: международные компании могут начать пытаться купить дешёвый газ в Германии.

Правительство в Берлине, однако, выбрало противоположный путь: сначала должно быть представлено финансирование, затем — конкретные меры. Произойти это должно к середине октября, но Линднер предпочёл бы более ранний срок. «Мы имеем дело с энергетической войной», — предостерёг он в эфире немецкого телеканал.

Торможение цен на газ будет финансироваться, несмотря на долговое торможение, которое снова вступит в силу в следующем году. «Я — управляющий активами граждан», — заявил Линднер. По его словам, каждый евро долга должен быть возвращён в будущем — причём с процентами. Линднер также рассказал, что правительство использует «защитный зонтик» для финансирования торможения цен на газ. Это кредиты, связанные с кризисом, которые не могут быть использованы для проектов светофорной коалиции. «Без защитного зонтика долговой тормоз не удалось бы удержать в следующем году, это очевидно», — признал Линднер.

Он придерживается мнения, что лучше всего было бы ограничить цены на газ и электроэнергию на международном уровне. В случае с ценами на электроэнергию необходимо найти общеевропейское решение. Если это не сработает, будет найдено национальное решение. Рынок газа устроен гораздо сложнее, и похоже, что реального решения по этому вопросу пока нет, рассказал Линднер немецким телезрителям.

Что касается налога на газ, ситуацию с ним объяснил глава зелёных Нурипур: «Его просто не будет». Потребители газа будут проинформированы в письменном виде своими поставщиками газа, как только сами поставщики газа получат письменное уведомление. В четверг днём министр экономики Хабек заявил, что клиенты, которых поставщики уже попросили оплатить сбор, должны будут получить возможность вернуть свои деньги обратно как можно скорее, сообщает немецкий телеканал N-TV.