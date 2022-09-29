New York Times: протесты в Праге предвещают трудную зиму для ЕС

Масштабные протесты в Праге, вызванные энергетическим кризисом, говорят о росте правых настроений в обществе, пишет The New York Times. Большинство участников протеста винят в инфляции и росте цен на энергоресурсы антироссийские санкции: подобные настроения набирают популярность и в других странах Европы, что может подорвать единство ЕС.

В минувшую среду тысячи протестующих собрались на Вацлавской площади в Праге с требованием отставки чешского правительства на фоне энергетического кризиса, пишет The New York Times. Как отмечает издание, за этим протестом будут пристально наблюдать в других европейских столицах.

Состав участников демонстрации был очень разношёрстным, пишет The New York Times. Отмечается, что среди протестующих были также и пророссийски настроенные граждане. Однако основным мотивом для участия в митинге было беспокойство по поводу растущих цен на энергию. Как отмечает издание, многие протестующие увязывали свои экономические невзгоды с антироссийскими санкциями ЕС, заявляя, что именно штрафные меры против России привели к инфляции и другим проблемам в Европе. В ответ лидеры стран ЕС заявляют, что реальная причина энергокризиса заключается в действиях России, ограничивающей поставки энергоресурсов: кроме того, в Брюсселе пытаются принять коллективные меры по смягчению последствий кризиса.

Однако протестующие в Чехии скептически относятся к усилиям ЕС, пишет The New York Times. Многие участники демонстрации несли перечёркнутые флаги ЕС. Один из лидеров протеста Ладислав Врабель заявил, что его цель состоит в том, чтобы добиться отставки правительства и заключить с Россией выгодную сделку по газу. «Наше правительство приводит нас на грань войны и экономического коллапса», — приводит издание слова Врабеля.

Издание напоминает, что первый протест, организованный Врабелем, состоялся ещё 3 сентября. Тогда в нём приняло участие более 70 тыс. человек, несмотря на то что Врабель изначально регистрировал марш на 500 человек. Недавно похожий протест меньших масштабов прошёл в Германии, где участники, помимо прочего, требовали запуска «Северного потока — 2», повреждённого на этой неделе.

На этом фоне в Европе наблюдается подъём правых сил, отмечает The New York Times. К примеру, на выборах в Италии недавно победила правая партия «Братья Италии», а в Швеции партия «Шведские демократы» может стать самой крупной партией в стране. В Германии, согласно опросам, рейтинг правой «Альтернативы для Германии» вырос до 15%: партия готовит протесты в Берлине в следующем месяце. Как отмечает эксперт Маттиас Квент, рост популярности «Альтернативы для Германии» начался уже сейчас, хотя немцы до сих пор ещё не используют отопление.

Как отмечают эксперты, рост правых движений пополняет копилку проблем, с которыми сталкивается Европа. В их число входят сокращение поставок российского газа, падение производительности французских АЭС, а также засуха, помешавшая Германии закупать уголь летом.

По мнению эксперта в области энергетики Симона Тальяпиетра, в рамках наихудшего сценария общественное недовольство приведёт к популистским решениям и росту противоречий, что может привести к тому, что европейские страны перестанут торговать между собой электричеством. Эта мера, в свою очередь, может подорвать европейское единство, отмечает Тальяпиетра.