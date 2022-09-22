Der Spiegel: страны ЕС требуют для себя исключений по энергетическому проекту Еврокомиссии

После того как Еврокомиссия представила своё предложение по борьбе с высокими ценами на энергоносители страны ЕС потребовали больше свободы действий для урегулирования проблемы на национальном уровне. Как сообщает Der Spiegel, об этом говорится в проекте документа, составленного Чехией как председателем Совета ЕС: европейские страны призывают учитывать «специфические условия» и принять во внимание уже действующие в отдельных государствах меры.

В ходе обсуждения чрезвычайной программы ЕС по борьбе с высокими ценами на энергоносители государства-члены требуют большей свободы действий для решений на национальном уровне, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Пакет должен учитывать «специфические условия» стран ЕС, а также уже принятые там меры, говорится в попавшем в распоряжение издания проекте председателя Совета ЕС, которым сейчас является Чехия.

Документ подводит итог консультаций государств-членов после того, как Еврокомиссия представила своё предложение на прошлой неделе. Это предложение предусматривает экономию потребления электроэнергии и так называемый механизм солидарности, когда чрезмерная прибыль производителей электроэнергии должна быть перенаправлена в пользу обременённых компаний и потребителей.

В принципе, государства ЕС тоже привержены цели получения прибыли от дешёвых ветряных и солнечных электростанций, а также атомных и угольных электростанций. Однако они не во всех случаях хотят применять предложенный Еврокомиссией предел доходов в €180 за мегаватт-час. Вместо этого правительствам должно быть позволено придерживаться «национальных мер» с «эквивалентным» результатом.

Дальнейшие исключения должны быть возможны для электростанций, работающих на каменном угле, а также для электростанций, на которых планируемое ограничение цен может привести к увеличению выбросов парниковых газов. В проекте говорится, что «надёжность поставок» также должна быть принята во внимание.

Что касается запланированных выплат помощи особо нуждающимся домохозяйствам и компаниям, государства также требуют признания существующих национальных норм, отмечает немецкий журнал. Необходимой предпосылкой для этого является следование тем же целям и достижение тех же результатов, на которые направлено предложение Еврокомиссии.

В то же время в документе утверждается, что предусмотренная экономия в размере 10% от общего потребления электроэнергии может быть только добровольным вкладом государств — членов Евросоюза.

Европейские министры энергетики должны принять окончательное решение до конца месяца. Если они последуют проекту из Праги, ответственность за энергетический пакет ляжет в первую очередь на отдельные государства, считают эксперты из электроэнергетической отрасли. Самые важные решения в ближайшие недели должны будут принять национальные правительства, заключает немецкий журнал Der Spiegel.