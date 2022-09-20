BFM TV: на девятый этаж пешком — французов призывают экономить электричество

Служба социального жилья в департаменте Рона выпустила рекомендации меньше пользоваться лифтом и сократить время освещения в три раза для экономии электроэнергии, рассказывает BFM TV. С помощью таких мер государственное жилищное управление надеется сократить энергопотребление на 10—20% и уменьшить расходы.

ЭЛОДИ ПОЙАД, ведущая BFM TV: Сократить время освещения в три раза, отказаться от лифта в пользу лестницы из-за роста цен на электроэнергию... Служба социального жилья департамента Рона призывает квартиросъёмщиков к энергетической сознательности, по крайней мере, на общедомовой территории — действительно, на электричество приходится 40 процентов трат. Государственное жилищное управление таким образом надеется сократить энергопотребление на 10—20 процентов. Репортаж Винсента Шёвалье.

Несколько дней назад на зданиях, принадлежащих службе социального жилья Роны, появились такие объявления.

ЖИТЕЛЬНИЦА: (Читает.) «Таким образом, число источников света и продолжительность их работы будут сокращены».

Одна минута освещения вместо трёх. Эта жительница понимает, почему приняли такие меры, но они осложнят её быт.

ЖИТЕЛЬНИЦА: Я и так думала, что времени не хватает. Чтобы прибраться в гараже, мне приходилось выходить, махать руками туда-сюда, чтобы снова включился свет, или доставать телефон и так далее. Слишком это затруднительно.

Ещё одно требование — отдавать предпочтение лестнице, а не лифту. Жителю девятого этажа трудно с этим согласиться.

ЖИТЕЛЬ ДЕВЯТОГО ЭТАЖА: Я вынужден пользоваться лифтом, потому что у меня болят ноги.

Мерседес, живущая на одну зарплату с двумя детьми, будет следовать рекомендациям: любая экономия к месту.

МЕРСЕДЕС: Таким образом мы немного сокращаем расходы. Посмотрим, станут ли все делать то же самое.

Несмотря на все усилия, в следующей квитанции расходы на электричество вырастут.

КСАВЬЕ АНГЛОБЕР, глава службы социального жилья Роны: В среднем на 7—18 евро в месяц для каждой квартиры.

Ксавье Англобер является генеральным директором службы социального жилья Роны.

КСАВЬЕ АНГЛОБЕР: Такие усилия пусть и не приведут к полному сокращению расходов, но помогут лучше их контролировать и по возможности уменьшить.

Задача — сократить потребление электричество на 10—20 процентов.