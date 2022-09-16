France 3: «это конец» — французские предприятия не в состоянии оплачивать новые счета за электричество и газ

Французские предприятия столкнулись с резким ростом тарифов на электроэнергию и газ, из-за чего некоторые не видят другого выхода, кроме закрытия, сообщает France 3. Как передаёт телеканал, за год счета выросли в несколько раз, что делает поддержание бизнеса практически невозможным.

Его ресторан заполнен до отказа каждый полдень. Тем не менее Лоран Брой обеспокоен. Он вынужден иметь дело с резко подскочившими счетами за газ. Его поставщик объявил о повышении тарифов в десять раз.

ЛОРАН БРОЙ, управляющий ресторана Le Lauryvan в Сен-Жюльене: Я обнаружил, что за год выходит чуть больше 44 тысяч евро. Отразить эту цену в моём меню просто невозможно. Как я объясню клиенту, что стоимость комплексного обеда выросла с 18 евро до 50? Тут то же самое. Это конец. Мы закроемся.

2023 год обещает быть ещё более сложным, учитывая, что поставщик расторг договор с ним. В отчаянии ресторатор даже написал письмо президенту республики.

ЛОРАН БРОЙ (читает письмо): Моё предприятие не сможет выдержать подобных расходов, не поставив под угрозу бюджет, что повлечёт за собой закрытие моего предприятия и увольнение всего моего персонала.

От совсем маленького предприятия перейдём к среднему бизнесу. На этом молокозаводе круглосуточно работают около сотни конвейеров. Сократить потребление энергии сложно.

СОТРУДНИК МОЛОКОЗАВОДА: Сократить потребление электричества — это почти нереализуемо, потому что всё оборудование работает на пару. В частности, стерилизационное. Всё производство заканчивается стерилизацией, которая длится полчаса.

КОРРЕСПОНДЕНТ: То есть это очень энергозатратная вещь.

СОТРУДНИК МОЛОКОЗАВОДА: Очень энергозатратная, да.

За год счёт этого предприятия вырос больше чем вдвое. С 10 миллионов евро в 2021 году до 22 миллионов в этом году. На 2023 год руководство закладывает в бюджет на энергоносители 35 миллионов евро.

ЭММАНУЭЛЬ ВАССЕНЕ, директор молокозавода в городе Сен-Дени-де-Л’Отель: Меньше чем за год энергия поднялась с седьмой по размеру статьи расходов до второй по значимости статьи, после оплаты труда персонала. Это колоссально!

Предприятия ожидают поддержки от государства. Министерство финансов уже пообещало расширить возможности для доступа к финансовой помощи для наиболее энергозатратных предприятий.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2022 года.