Der Spiegel: немецкая стационарная торговля переживает исторический кризис

Стационарная торговля в Германии находится под особой угрозой, пишет Der Spiegel. Пострадав от пандемии, она отныне сталкивается с проблемой высокой инфляции, что приводит к резкому падению спроса. Согласно данным статистики, немецкие торговые улицы уже потеряли до 28% своих клиентов.

Гамбургский производитель обуви Gortz начал процедуру банкротства из-за значительного сокращения спроса на свою продукцию, пишет Der Spiegel. На данный момент компания прорабатывает план санации, однако его исход остаётся неясным.

Как отмечает издание, текущий спад уровня потребления в Германии, на который жалуются многие компании, угрожает, в первую очередь, стационарной торговле. Ранее она пострадала от пандемии коронавируса, теперь же конфликт на Украине привёл к резкому росту цен на энергию и инфляции, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, покупатели реже посещают торговые улицы в условиях, когда инфляция приближается к отметке в 10%. Согласно недавнему исследованию от Deutschlandstudie Innenstadt, число посетителей немецких торговых улиц сократилось на 28%. Более того, многие из них не планируют возвращаться: в период с осени 2021-го по лето 2022 года настроение потребителей значительно снизилось.

Согласно результатам исследования, немецкие торговые улицы начали терять клиентов ещё осенью прошлого года, пишет Der Spiegel. Особенно серьёзной ситуация может быть в маленьких городах с населением менее 10 тыс. человек. По словам аналитика Рональда Вольфеля, коронавирусный кризис уже сильно потрепал отрасль, однако возможная рецессия в экономике несёт в себе угрозу долгосрочного падения спроса. Как отмечает Вольфель, такую проблему нельзя решить с помощью акций или интенсивного маркетинга.

По словам мэра города Ханау Клауса Камински, торговые улицы в немецких городских центрах входят в «судьбоносное десятилетие». Камински отметил, что для восстановления рентабельности торговых улиц потребуются прагматизм и смелые решения.