Deutsche Wirtschafts Nachrichten: энергокризис в Европе привёл к рекордному падению евро
Курс евро достиг своего минимума за последние 20 лет, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Причина заключается в энергетическом кризисе, ужесточившемся из-за прекращения поставок газа по «Северному потоку — 1».
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