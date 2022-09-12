Deutsche Wirtschafts Nachrichten: энергокризис в Европе привёл к рекордному падению евро

Курс евро упал до минимума за последние 20 лет, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Отмечается, что основной причиной падения является рост цены на газ, что, в свою очередь, сбивает темп экономического роста и разгоняет инфляцию.

Курс евро достиг своего минимума за последние 20 лет, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Причина заключается в энергетическом кризисе, ужесточившемся из-за прекращения поставок газа по «Северному потоку — 1».

Снижаются также и европейские рынки акций, отмечает издание. Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,6%, немецкий DAX упал на 2,2%, а французский CAC 40 — на 1,2%. На этом фоне на европейском энергетическом рынке продолжила расти цена на газ, практически достигнув своего исторического максимума.

Между тем, ряд аналитиков считает, что цена на газ ещё в этом году может превысить уровень в €220 за мегаватт-час, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В случае же холодной зимы или продолжения сокращения поставок из России цена может достичь €420 за мегаватт-час: как отмечает издание, это соответствует цене на нефть выше $700 за баррель.

В грядущую пятницу министры энергетики стран ЕС соберутся на внеочередное заседание, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Они обсудят меры по сдерживанию роста цен на газ, которые разгоняют инфляцию и замедляют экономический рост. Кроме того, на неделе встречу проведёт руководство ЕЦБ. Ожидается, что европейский регулятор повысит ключевую ставку на 0,75%, что станет самым крупным повышением с 1999 года.