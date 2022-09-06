«Евро превратился в фантик» — обозреватель Figaro объяснил, почему французы не поехали летом за границу

Французские власти с удовлетворением отметили, что большинство французов этим летом остались отдыхать на родине, однако с учётом ослабления евро у них просто не осталось выбора, считает обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робен. Как отмечает журналист, европейская валюта потеряла в цене не только по отношению к доллару, но и по отношению к швейцарскому франку, превратившись, по сути, в «фантик».

Министр-делегат по туризму Оливия Грегуар с удовлетворением отметила, что три четверти французов во время летних каникул сделали выбор в пользу Франции, напоминает обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робен. «Могли ли они поступить иначе, если евро всё лето продолжало слабеть, делая дальние направления недоступными?» — задаётся вопросом журналист. Как напоминает автор, к несчастью для европейцев, сегодня только японская иена слабее их валюты, однако Япония по-прежнему закрыта для иностранных туристов из-за эпидемии ковида, и добраться туда практически невозможно.

В настоящий момент евро снова упал ниже паритета с долларом и достиг самого низкого уровня за последние 20 лет. За год европейская валюта потеряла 16% стоимости по отношению к доллару США, что только способствовало росту инфляции в Европе. «Если цены на топливо во Франции снова растут, то это уже не из-за стоимости нефти, которая снизилась, а из-за слабой валюты», — поясняет автор статьи.

Ещё более впечатляющей выглядит потеря стоимости евро по отношению к швейцарскому франку, свидетельствующая, по мнению обозревателя, о серьёзных проблемах с европейской валютой. На момент создания евро, 1 января 1999 года, он стоил 1,6168 швейцарских франков. В конце августа 2022 года стоимость евро упала до 0,9605 швейцарских франков. Падение составило 40%. Как напоминает автор, за последние 12 месяцев инфляция в 19 государствах еврозоны достигла в среднем 9,1%, тогда как в 26 кантонах Швейцарской Конфедерации она составила всего 3,5%. Кроме того, цены на импорт сырьевых товаров, включая энергоносители, подскочили в еврозоне за год на 29,6%, тогда как в Швейцарии они выросли всего на 12,1%. «Как мы до этого дошли?» — задаётся вопросом журналист.

Действительно, у швейцарской экономики много сильных сторон, но они не могут оправдать ослабление европейской валюты. Робен объясняет происходящее продуманной политикой швейцарского Центробанка. Как отмечает журналист, долгое время укрепление швейцарского франка рассматривалась властями страны как препятствие для развития швейцарской промышленности, поэтому в 2010-х годах Швейцария приложила все усилия, чтобы не допустить падения курса евро в период кризиса суверенного долга в странах Южной Европы. «Настоящим спасителем евро был не президент ЕЦБ Марио Драги, а Швейцария!» — иронизирует на этот счёт банкир из Женевы. Однако уже в 2015 году Швейцария отказалась от поддержки евро, сочтя эту политику слишком дорогостоящей. С тех пор курс европейской валюты стал снижаться. Этим летом он вырастет почти на 8% по отношению к евро за несколько недель, к большому огорчению французских путешественников, которые планировали отдохнуть в Швейцарии, отмечает Робен.

«В новой глобальной инфляционной вселенной каждая страна получает преимущество, имея сильную валюту для защиты от этого вируса», — отмечает Робен. На его взгляд, это прекрасно понял центральный банк Швейцарии, дистанцировавшись от евро, который превратился в «фантик».