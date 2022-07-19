NTD: американцы в Европе скупают предметы роскоши, пользуясь упавшим евро

Впервые за 20 лет курс доллара сравнялся с евро, поэтому американские покупатели предметов роскоши, путешествующие по Европе, чувствуют, будто сорвали джекпот. Как передаёт NTD, цены для американцев здесь стали намного ниже, чем ещё несколько месяцев назад, и, например, покупка сумки Chanel может обойтись на тысячу долларов дешевле, если учесть экономию на обменном курсе и возврат налога на границе по дороге домой.

Американские покупатели предметов роскоши, путешествующие по Европе, чувствуют, будто сорвали джекпот.

Впервые за 20 лет курс доллара сравнялся с евро. Это означает, что цены для американцев здесь стали намного ниже, чем ещё несколько месяцев назад.

ШОНА УИЛСОН, американка: Поскольку евро и доллар почти на одном уровне, это определённо стимул, чтобы тратить. Мы как будто попали на распродажу.

Это Авеню Монтень в центре Парижа. Она известна своими люксовыми бутиками, такими как Louis Vuitton, Chanel и Gucci. В последние дни здесь выстраиваются очереди из американцев.

СЬЮЗАН ВЕЙНБЕРГ, американка: Я очень рада, что наш американский доллар укрепился как раз, когда я приехала в Европу.

Для американцев покупка сумки Chanel может обойтись на тысячу долларов дешевле, если учесть экономию на обменном курсе и возврат налога на границе по дороге домой.

А жители Европы, наоборот, во время поездки по США почувствуют определённое финансовое давление.

СЕБАСТИАН ПОЦЦИ, турист из Франции: Возможно, мы ничего покупать не будем. Во Франции товары от таких брендов, как Chanel и Dior, очень дорогие. Обычно в США они дешевле. Однако с этим обменным курсом всё стало для нас слишком дорого.

Некоторые аналитики считают, что паритет между долларом и евро может сохраниться несколько недель.

Дата выхода в эфир 19 июля 2022 года.