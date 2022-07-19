France 3: из-за инфляции и подорожания топлива французам приходится экономить на отдыхе
В рядах рынка Гранд-Мотт достаточно туристов. Мюриэль приехала сюда с тремя детьми, как она делает каждый год, несмотря на ограниченный бюджет.
МЮРИЭЛЬ, туристка: Что ж, мы будем себя баловать, но более дешёвыми вещами.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Например?
МЮРИЭЛЬ: Например, бижутерией за два евро вместо 15–20 евро. Нам удаётся получать удовольствие и одновременно следить за бюджетом. Растёт всё, кроме зарплат. Вот в чём проблема.
Подорожавшее топливо, всеохватывающая инфляция и повышение цен на съёмное жильё в Окситании в среднем на шесть процентов, по данным регионального комитета по туризму. Вот почему некоторые выбирают отдых, исходя из возможности поселиться у родственников.
ЖЕНЩИНА: Моя сестра живёт в Гранд-Мотте, вот и представилась возможность. Если бы не это, я бы не поехала в отпуск, поскольку не имею средств оплачивать жильё. Вот так. Это очень дорого.
Курортный сезон только начался, но торговцы уже поняли: реализовать запасы будет непросто.
ЖУЛЬЕН ЖУЖУ, оптовый продавец обуви: Мы видим, что туристы есть, но они озабочены своим бюджетом, так что дела обстоят непросто. Мы пытаемся адаптироваться, реагировать на происходящее.
МУЖЧИНА: Нам придётся делать выбор, да. Вероятно, мы меньше будем ходить по ресторанам, будем пытаться экономить, чтобы хорошо провести отпуск.
ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Мы ограничиваем расходы, но это не мешает нам жить.
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Это же отпуск. Поэтому мы себя балуем. Да, наверное, мы немного внимательнее смотрим на цены. И действительно, в течение года мы прилагаем усилия, чтобы сбалансировать бюджет.
За четыре года средний бюджет французов, отправляющихся на отдых, уменьшился на 150 евро.
Дата выхода в эфир 17 июля 2022 года.
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