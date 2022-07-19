France 3: из-за инфляции и подорожания топлива французам приходится экономить на отдыхе

Хотя этим летом французские курорты не остались без туристов, как и в другие годы, расходы отдыхающих резко сократились из-за инфляции, подорожания топлива и роста цен на жильё для отпуска, сообщает France 3. Французы признаются, что вынуждены экономить, чтобы иметь возможность отдохнуть летом. Сезон каникул только начался, но торговцы уже поняли, что реализовать запасы товаров будет непросто, отмечает телеканал.

В рядах рынка Гранд-Мотт достаточно туристов. Мюриэль приехала сюда с тремя детьми, как она делает каждый год, несмотря на ограниченный бюджет.

МЮРИЭЛЬ, туристка: Что ж, мы будем себя баловать, но более дешёвыми вещами.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Например?

МЮРИЭЛЬ: Например, бижутерией за два евро вместо 15–20 евро. Нам удаётся получать удовольствие и одновременно следить за бюджетом. Растёт всё, кроме зарплат. Вот в чём проблема.

Подорожавшее топливо, всеохватывающая инфляция и повышение цен на съёмное жильё в Окситании в среднем на шесть процентов, по данным регионального комитета по туризму. Вот почему некоторые выбирают отдых, исходя из возможности поселиться у родственников.

ЖЕНЩИНА: Моя сестра живёт в Гранд-Мотте, вот и представилась возможность. Если бы не это, я бы не поехала в отпуск, поскольку не имею средств оплачивать жильё. Вот так. Это очень дорого.

Курортный сезон только начался, но торговцы уже поняли: реализовать запасы будет непросто.

ЖУЛЬЕН ЖУЖУ, оптовый продавец обуви: Мы видим, что туристы есть, но они озабочены своим бюджетом, так что дела обстоят непросто. Мы пытаемся адаптироваться, реагировать на происходящее.

МУЖЧИНА: Нам придётся делать выбор, да. Вероятно, мы меньше будем ходить по ресторанам, будем пытаться экономить, чтобы хорошо провести отпуск.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Мы ограничиваем расходы, но это не мешает нам жить.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Это же отпуск. Поэтому мы себя балуем. Да, наверное, мы немного внимательнее смотрим на цены. И действительно, в течение года мы прилагаем усилия, чтобы сбалансировать бюджет.

За четыре года средний бюджет французов, отправляющихся на отдых, уменьшился на 150 евро.

Дата выхода в эфир 17 июля 2022 года.