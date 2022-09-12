Welt: отмена банных дней и уличного освещения — немецкая провинция запасает энергию на зиму

Коммуны в Германии уже начали принимать меры по экономии энергии, чтобы потом спокойно пережить зиму, рассказал в интервью Welt бургомистр коммуны Буххольц на реке Аллер Айнур Колпан. По её словам, некоторые бассейны уже отменяют банные дни, а в отдельных общинах с определённого времени отключают уличное освещение. Заметно, что люди обеспокоены, и они задаются вопросами: как это пережить, кто поможет и где найти денег, чтобы с этим справиться?

Со мной в студии политик из Социал-демократической партии Айнур Колпан. Она бургомистр коммуны Буххольц на реке Аллер. Приветствую вас. Хорошо, что вы пришли.

АЙНУР КОЛПАН, бургомистр коммуны Буххольц на реке Аллер: Большое спасибо.

Давайте ещё раз в целом поговорим об энергообеспечении в коммунах. Какая ситуация у вас в регионе? Цены на электричество и газ пробили потолок. Люди, наверное, уже задумываются?

АЙНУР КОЛПАН: Да, конечно, из-за энергетического кризиса возникают трудности с коммунальной инфраструктурой. Коммунам приходится изыскивать возможности для экономии и думать над тем, что можно было бы сделать. К примеру, в моём районе есть два бассейна, которые находятся в относительной близости друг от друга. И мы уже начали задумываться над тем, чтобы закрыть один из них, а другой оставить открытым, так как мы хотим обеспечить базовые потребности людей. Или, к примеру, есть бассейны, которые уже отменили банные дни.

Да, видимо, придётся разогреваться, плавая в бассейне.

АЙНУР КОЛПАН: (Смеётся.) Да.

Как выглядит ситуация с освещением. Возможно ли такое, что уличное освещение просто будут выключать с определённого времени?

АЙНУР КОЛПАН: Да, в отдельных коммунах и общинах мы так уже делаем. В определённое время уличное освещение просто отключается, чтобы и таким образом сэкономить энергию. Потому что коммуны также поставили перед собой цель экономить энергию, чтобы спокойно пережить зиму. И мы тоже вносим свой вклад.

Вы как бургомистр, как муниципальный политик поддерживаете особенно близкую связь с людьми. Получали ли вы какую-нибудь обратную связь о том, что кто-то в будущем, возможно, больше не сможет оплачивать счёт за газ или электричество? Что люди уже отчаялись?

АЙНУР КОЛПАН: Я бы не назвала это отчаянием, но беспокойство ощущается. Заметно, что люди сильно обеспокоены, потому что они не знают, чего конкретно ждать. Потому что по нынешним счетам этого не понять. Многие задаются вопросами: «Как нам это пережить?», «Кто нам поможет?» и «Как справиться с этим с финансовой точки зрения?».

Дата выхода в эфир 09 сентября 2022 года.