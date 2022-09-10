Guardian: «никаких решений не принято» — министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский газ

Министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать ограничение цены на российский газ, передаёт The Guardian. Около десятка стран — членов блока сочли, что ограничение должно распространяться на весь импортируемый газ, а не только на российский, опасаясь, что Россия полностью прекратит поставки энергоресурсов в Европу.

Министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ на экстренной встрече в пятницу. Это, как пишет The Guardian, ставит под сомнение возможность реализации подобной меры в Европейском союзе.

«Пока никаких решений не принято», — прокомментировала вопрос еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам встречи.

Как напоминает издание, президент России Владимир Путин назвал ограничение цен на российский газ «глупостью», предупредив, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставки, и Европа «замёрзнет». Москва уже сократила экспорт энергоресурсов в Европу, подчеркнув, что не возобновит его в прежних объёмах, пока Брюссель не снимет санкции. На сегодняшний день российский газ составляет всего 9% от импорта ЕС, по сравнению с 40% до начала спецоперации на Украине.

Сама Симсон назвала план ограничения цен разумным, надеясь, что подобный шаг со стороны ЕС позволит ограничить «огромную прибыль», которую сейчас получает Россия от импорта энергоносителей.

Впрочем, в ЕС с этим согласны не все. Страны, импортирующие большие объёмы газа из России, в том числе Венгрия, Словакия и Австрия, выступили против предложения о потолке цен. Там опасаются, что Кремль прекратит поставки, ввергнув их в рецессию.

«Если ограничение цены будет введено исключительно на российский газ, это, очевидно, приведёт к немедленному прекращению его поставок. Не нужно быть лауреатом Нобелевской премии, чтобы понять это», — заявил присутствовавший на встрече министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Около десятка стран, в том числе Франция и Польша, утверждают, что ограничение должно распространяться на весь импортируемый газ, включая сжиженный природный газ. Однако с таким подходом Симсон не согласна, полагая, что общее ограничение цен «может создать проблему безопасности поставок».

«Сейчас важно, чтобы мы могли заменить снижающиеся российские объёмы альтернативными поставщиками», — заявила еврокомиссар по вопросам энергетики. The Guardian напоминает, что после введения санкций в отношении России в ответ на начало спецоперации на Украине Евросоюз пытается обеспечить поставки из других стран, например из Катара, Норвегии и США, однако сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны государств Азии.

Единственными странами, полностью поддержавшими предложение, оказались страны Балтии, которые давно призывают к введению санкций в отношении российских поставок газа. Так, министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут призвала остальные страны ЕС игнорировать слова Путина и набраться «политической воли, чтобы Украина победила».

По данным издания, более единодушно министры энергетики ЕС отнеслись к предложению ограничить высокую цену на производимую в странах-членах электроэнергию из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце. Кроме того, большее одобрение получила идея сокращения потребления электроэнергии во всём регионе на 5% в часы пик.

Как пишет The Guardian, экстренная встреча заложила основу для периода напряжённых переговоров. Ожидается, что уже в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит юридические предложения по реагированию ЕС на энергетический кризис.