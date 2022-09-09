Итальянский социолог: если нам нужен российский газ, мы должны дружить с Россией

16:16
Агент Оздоева отреагировал на невызов футболиста в сборную России на матч с Киргизией
Анзор Гаргаев, представитель Магомеда Оздоева, прокомментировал невызов своего подопечного в национальную команду на товарищеский матч с Киргизией.
16:10
Путин на совещании Совбеза поднял вопрос об обеспечении жильём военнослужащих
Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с членами Совбеза предложил рассмотреть вопрос об обеспечении жильём военнослужащих.
16:09
В Татарстане зафиксировали 689 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зафиксировали 689 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 93 человека.
16:07
Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве
В Оружейном переулке в центре Москвы установили памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону.
16:07
Леклер стал лучшим в первой тренировке Гран-при Италии
Монегаск Шарль Леклер из Ferrari стал быстрейшим в первой сессии свободных заездов Гран-при Италии.
16:05
Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд рублей за неудаление недостоверной информации
Таганский суд Москвы признал законным взыскание с компании Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное административное правонарушение, в частности, неудаление недостоверной информации.
15:58
В Оренбургской области подтвердили 403 случая COVID-19 за сутки
В Оренбургской области подтвердили 403 случая COVID-19 за последние сутки.
15:56
Столтенберг не исключил потери суверенитета Украины при отказе от боевых действий
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может потерять суверенитет, если прекратит боевые действия.
15:55
Глава МИД Венгрии заявил, что договорённость о потолке цен на газ пока не достигнута
Министры энергетики стран ЕС на заседании не достигли решения по установлению потолка цен на газ. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
15:52
В Кировской области зарегистрировали 163 случая COVID-19 за сутки
В Кировской области зарегистрировали 163 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 41 человек, выздоровели 66.
15:51
Сочи и Москва стали популярными городами для отдыха у россиян с детьми в сентябре
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование и назвал самые популярные туристические направления среди россиян с детьми в сентябре.
15:50
Мехонцев — о невключении бокса в программу ОИ-2028: что‑то не то происходит с мировым спортом
Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не включать бокс в предварительную программу ОИ-2028.
15:47
Столичный сервис ЭМК стал доступен для детей с 15 лет
Возможности электронной медкарты (ЭМК) москвича стали доступны для детей с 15 лет. Теперь подростки смогут самостоятельно вносить информацию о своём здоровье в раздел «Мои данные».
15:45
В Удмуртии выявили 910 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 910 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 31 житель, выздоровели 456.
15:44
Предприниматели Москвы увеличили объём выпускаемой продукции на 6,1% в первом полугодии
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что предприниматели Москвы с января по июль 2022 года увеличили объём выпускаемой продукции на 6,1%.
15:42
Абхазия и Сочи стали самыми бюджетными направлениями для отдыха на двоих в сентябре
В Ассоциации туроператоров России сообщили, какие направления предлагают наиболее бюджетный пляжный отдых в середине сентября.
15:40
Карпин прокомментировал желание Мелкадзе сменить гражданство из-за невызова в сборную России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе задумывается о смене российского гражданства на грузинское.
15:39
Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным цены на газ для Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос цены на поставляемый в Турцию газ.
15:35
В ХМАО задержали подозреваемых в распространении наркотиков в ряде регионов России
В Ханты-Мансийском автономном округе задержаны семеро подозреваемых в распространении наркотиков в ряде регионов России через интернет.
15:31
Акинфеев назвал Сафонова лучшим вратарём в России на данный момент
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.
15:29
ВС России высокоточными ударами уничтожили 50 украинских военных под Харьковом
Вооружённые силы России высокоточными ударами поразили пункты дислокации бригад украинских войск под Харьковом.
15:25
В Ижевске открылся современный Центр ядерной медицины
В Ижевске открылся первый в Удмуртии Центр ядерной медицины.
15:25
Росгвардия: более 70 пособников националистов задержаны в Херсонской и Запорожской областях
Более 70 пособников украинских националистов задержаны за неделю в Херсонской и Запорожской областях.
15:25
Российские войска уничтожили три склада вооружения ВСУ и РСЗО HIMARS
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три склада вооружения ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях.
15:22
В МО России заявили о неудачных попытках атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Украинские военные предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении, понесли потери и отступили. Об этом сообщили в Минобороны России.
15:18
Бородавко считает, что у российских лыжников есть шанс принять участие в Кубке мира
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко оценил шансы отечественных лыжников выступить на Кубке мира в сезоне-2022/23.
15:17
Театр имени Вахтангова из Владикавказа отправится с гастролями Тверь
Академический русский театр имени Вахтангова из Владикавказа выступит с гастролями в Твери с 13 по 18 сентября.
15:17
Блинкен заявил об откате переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном откатились назад после ответа Тегерана на предложения Запада.
15:15
Диетолог Калинчев напомнил, что лук не защищает от ОРВИ и гриппа
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что фитонциды репчатого лука не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ.
15:12
В Совфеде осудили решение ЕС о приостановке упрощённого визового режима с Россией
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал решение ЕС о приостановке упрощённого визового режима с Россией.
15:12
ОНК: экс-сенатор Борис Шпигель заявил, что не может ездить в суд по состоянию здоровья
Арестованный по обвинению в даче взятки экс-сенатор Борис Шпигель, глава группы компаний «БИОТЭК», утверждает, что по состоянию здоровья не может лично присутствовать на заседаниях суда. Об этом он заявил членам ОНК Москвы, посетившим тюремную больницу при СИЗО «Матросская Тишина».
15:09
Итальянский журналист заявил, что нестабильность является проблемой Миранчука
Журналист Tuttomercatoweb Дмитрий Конт поделился мнением об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
15:07
Власти Франции поддержат идею ограничения стоимости российского газа
Париж поддержит идею Еврокомиссии (ЕК) ввести потолок цен на природный газ из России. Об этом заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше.
15:07
ЕС, Киев и Всемирный банк заявили о необходимости $349 млрд для восстановления Украины
Еврокомиссия (ЕК), Киев и Всемирный банк заявили, что для восстановления Украины необходимо $349 млрд.
15:03
Фестиваль памяти скрипача Олега Лундстрема пройдёт в Забайкалье осенью
Художественный руководитель фестиваля Олега Лундстрема скрипач Пётр Лундстрем рассказал, что в период с 20 сентября по 12 ноября более 20 концертов, посвящённых памяти знаменитого джазмена, пройдет в Чите и других городах Забайкальского края.
15:02
Столтенберг заявил о планах НАТО помочь Украине перевооружиться
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса помочь Украине перевооружиться.
15:01
В Омской области 10—11 сентября прогнозируют +17 °С
Согласно данным Обь-Иртышского УМГС, в ближайшие выходные в Омской области ожидается до +17 °С, в южных районах — до +22 °С. Также синоптики прогнозируют в регионе туман и дождь.
15:01
Агент Ненахова сообщил о возвращении футболиста в общую группу «Локомотива»
Агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова Александр Клюев рассказал, что игрок восстановился от повреждения.
15:00
Нутрициолог Слободина напомнила о важности витаминов D, C и А осенью
Нутрициолог, терапевт, кандидат медицинских наук Галина Слободина рассказала, что осенью необходимы витамины D, K2, C, А, E и магний B6.
14:57
Агент Педриньо считает, что футболист быстро адаптируется в России
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нового полузащитника «Локомотива» Педриньо, прокомментировал переезд футболиста в Россию.
14:56
Учитель Красновид назвал отзывчивость и эмпатию главными качествами хорошего педагога
Учитель географии Павел Красновид, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск, назвал главные качества хорошего педагога.
14:55
Мелкадзе может сменить российское гражданство на грузинское
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признался, что задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии.
14:54
В Забайкалье у контрабандистов изъяли золото на 178 млн рублей
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об изъятии золота на 178 млн рублей у контрабандистов в Забайкалье.
14:52
Букингемский дворец сообщил, что Карла III провозгласят королём Британии 10 сентября
Карла III официально провозгласят королём Великобритании утром в субботу, 10 сентября. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
14:49
Итальянский журналист сообщил, что «Фиорентина» будет платить Кокорину 50% зарплаты
Журналист изданий Tuttomercatoweb и Firenze Viola Димитри Конти заявил, что «Фиорентина» будет платить нападающему Александру Кокорину 50% зарплаты.
14:47
Отопительный сезон в Подмосковье начнётся 12 сентября
В пресс-службе Минэнерго Московской области заявили, что отопительный сезон в Подмосковье начнётся 12 сентября.
14:46
Саитов заявил о необходимости сохранения бокса в программе Олимпийских игр
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не включать бокс в предварительную программу ОИ-2028.
14:43
Песков рассказал об участии Путина в праздничных мероприятиях в День города
Президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях в московском «Зарядье» в День города.
14:38
Синоптик Позднякова спрогнозировала бабье лето 19—23 сентября в Московском регионе
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на предстоящей неделе в Москве и Подмосковье.
14:37
В Кишинёве протестующие сжигают квитанции о квартплате у офиса президента Санду
В Кишинёве участники акции протеста сжигают квитанции о квартплате у офиса президента Майи Санду.