Германия начала экономическую войну против России и теперь должна прилагать все возможные дипломатические усилия, чтобы её закончить, заявила политик из немецкой Левой партии Сара Вагенкнехт. «Мы не помогаем Украине, когда ломаем свою экономику и доводим людей до бедности», — подчеркнула она и призвала граждан ФРГ к участию в уличных протестах. Вагенкнехт напомнила, что таким образом «жёлтые жилеты» во Франции смогли добиться больших успехов: «Это пример для Германии».

Немецкий политик из Левой партии Сара Вагенкнехт призвала власти Германии начать с Россией переговоры о возобновлении поставок газа, сообщает Die Welt. «Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией — даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует — переговоры о возобновлении энергетических поставок, и не важно, по какому трубопроводу, — сказала она. — И если они будут успешными, то нам не нужно будет думать об атомных электростанциях».

По её словам, Германия начала экономическую войну против России, и теперь Берлин должен предпринять дипломатические попытки для её мирного завершения: «Я не думаю, что, уничтожив собственную экономику, мы сможем закончить эти боевые действия на день раньше». И Вагенкнехт подчеркнула, что такая позиция никак не связана с солидарностью по отношению к Украине: «Мы не помогаем Украине, когда ломаем свою экономику и доводим людей до бедности».

Также Вагенкнехт выступила в поддержку так называемых понедельничных демонстраций в Восточной Германии, продолжает издание. По её словам, это законные протесты, которые проводятся в схожем формате во Франции, и благодаря им там удалось добиться больших успехов. Страх перед «жёлтыми жилетами» привёл там к принятию новых мер финансовой помощи и продлению скидок на заправку, пояснила политик: «Это пример для Германии». «Я считаю, что людям необходимо срочно выходить на улицы и протестовать». При этом во Франции установлен потолок цен на электричество, добавила она: «Да, государство там (во Франции. — ИноТВ) многое сделало. Но оно это делает в том числе и потому, что боится, что снова разгорятся протесты «жёлтых жилетов».