Каждая страна Евросоюза думает лишь о себе и своих интересах, поэтому Париж не горит желанием строить газопровод MidCat из Испании во Францию без финансирования со стороны Брюсселя, заявил ведущий Canal 26 Мануэль Кастро. Журналист также обратил внимание на лицемерие внутри ЕС, когда страны блока говорят, что не будут ничего покупать у России, но при этом Испания становится главным импортёром российского СПГ.

«Зима близко», — говорят в Европейском союзе. Но Брюссель считает, что строить газопровод MidCat (между Испанией и Францией. — ИноТВ) не нужно и что это не срочный вопрос. Мы видим лицемерие, которое наблюдается внутри Европейского союза. Последний говорит: мы не будем ничего покупать у России.



Между тем Испания в июле и особенно в августе стала главным импортёром сжиженного природного газа — СПГ. В Испании, у которой проблемы с Алжиром, (премьер-министру. — ИноТВ) Санчесу пришлось искать газ в другом месте. Где именно? Сжиженный газ поступает в Испанию из России...



И что же сейчас происходит с MidCat на фоне роста протестов? Недавно мы наблюдали, как в Чешской Республике граждане заявили: отмените санкции против России. Санкции — извините — демонстрации в скором времени пройдут также в Италии и Испании.



А Брюссель при этом не захотел вставать на чью-либо сторону и не дал чёткого ответа на вопрос, поддерживает ли он идею по реализации проекта MidCat или нет. Представитель ЕС по вопросам энергетики считает поспешным выражать какую-то конкретную позицию по этому вопросу, поскольку нужно узнать больше деталей о жизнеспособности этого проекта.



А всего несколько лет назад говорили, что всё это безумие. Об этом заявляла министр по энергетическому переходу Испании — та самая женщина, которая сейчас утверждает, что всё это можно сделать.



Французы же не согласны реализовывать этот проект, поскольку им нужны деньги Европейского союза, да и они не хотят этим заниматься, поскольку в Евросоюзе каждая страна думает о себе и своих интересах.



Франции не нравится то, что Испания превращается в важную страну, которая будет предоставлять газ остальной Европе, хотя речь тут и идёт об СПГ. А Германия в отчаянии, поскольку у неё нет газа.



Франция надеется вернуть в строй атомные электростанции, поскольку не все из них работают.



Тут можно упомянуть о лицемерии экологов, которые теперь говорят: «Ну, хорошо, ядерная энергетика тоже «зелёная».



Россия уже сообщила, когда возобновит поставки газа по «Северному потоку». Она всю вину возложила на Siemens Energy, заявив, что прокачка газа возобновится, когда эта компания отремонтирует турбину в рамках оговорённых в контракте работ, которые та должна выполнять.



Из-за санкционной войны экономически страдать будет не только Европа, но и Россия. Используя в отношениях с Европой приостановки и прекращения поставок газа, Россия в одном внутреннем документе предупредила о том, что страна столкнулась с глубоким и затяжным экономическим ущербом.



Однако также пострадают и европейцы. И от любого родственника, живущего в Европе, можно услышать вот такую информацию. Во всех получаемых нами сообщениях говорится, что всё это временно. Сокращение рабочих мест связывают с нехваткой энергоресурсов. Но дело в том, что пока неизвестно, что будет дальше. Люди, прежде всего, тратят деньги на свои базовые потребности, в первую очередь — на еду. Ремонт жилья остаётся на втором месте. И это происходит в Европе. Прямо сейчас.



Дата публикации 06 сентября 2022 года.