N-TV: «пожинают то, что посеяли» — Эрдоган поддержал позицию Кремля по энергетическому кризису в Европе

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган считает, что энергетический кризис в Европе спровоцирован антироссийскими санкциями Запада, пишет N-TV. Как отмечает издание, таким образом Эрдоган выразил солидарность с позицией России по данному вопросу.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что причина энергетического кризиса в Европе заключается в санкциях, введённых Западом против России, пишет N-TV. По словам турецкого лидера, европейские страны «пожинают то, что посеяли». Эрдоган также отметил, что этой зимой многие страны Европы столкнутся с «серьёзными проблемами», которые, по его мнению, не коснутся Турции.
Как отмечает издание, такими высказываниями Эрдоган выражает согласие с российской позицией. Ранее в Кремле также заявляли, что причиной остановки поставок газа по «Северному потоку — 1» являются антироссийские санкции Запада.
N-TV напоминает, что введённые западными странами антироссийские санкции включали в себя санкции на поставки угля, частично на поставки нефти, однако до сей поры не касались газа, поскольку многие европейские страны сильно от него зависят. Что же касается Турции, то она продолжает бесперебойно получать российский газ по «Турецкому потоку»: кроме того, ещё в августе Эрдоган объявил о том, что в будущем Анкара будет частично оплачивать закупки российского газа в рублях.
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