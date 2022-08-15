Le Monde: новые соглашения с Турцией помогут российским инвесторам избегать санкций

Конфликт на Украине и западные санкции заставляют всё больше российских инвесторов обратить внимание на Турцию и её рынок, рассказывает Le Monde. Россияне чаще других иностранцев стали приобретать недвижимое имущество в этой стране, а благодаря соглашениям между президентами турецкие банки начнут работать с платёжной системой «Мир» и рублями.

С начала спецоперации на Украине Турция стала привлекать всё больше инвесторов из России, пишет Le Monde. В настоящее время россияне занимают первую строчку в списке иностранцев, приобретающих турецкое недвижимое имущество: согласно статистическим данным, с февраля по июнь 2022 года около 5 тыс. граждан РФ купили жильё в Турции, причём 1275 — только за июнь.

Такой наплыв объясняется тем, что любой иностранец может приобрести недвижимость или вложиться в инвестиции на $400 тыс. в обмен на получение турецкого гражданства. Как отмечает французская газета, такой простой механизм должен позволить инвесторам перевести свои активы из находящейся под санкциями России в Турцию, которая подключена к мировой финансовой системе и западным цепочкам создания стоимости. «Некоторые приобретают имущество, чтобы получить турецкий паспорт и затем создать собственную компанию в Турции для торговли с Россией», — рассказывает Мустафа Сер, агент по недвижимости из квартала Харбийе в европейской части Стамбула. Он видит в таком притоке капитала «только выгоду».

В отличие от своих западных союзников Анкара не выполняет введённые против Москвы санкции: она зависит от поставок российских энергоресурсов. Торговый обмен между двумя странами продолжается, как и работа двух газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», которые соединены с Россией. Авиакомпания Turkish Airlines осуществляет множество рейсов из РФ, а в турецких средиземноморских портах стоят яхты многих российских олигархов. Среди близких к Кремлю предпринимателей растёт интерес к Турции, её промышленности, банкам и логистике.

Турецкая газета Dünya указывает на выросшее число транзитных перевозок в Россию «не только по морю, но и по суше, воздуху и с помощью железнодорожного транспорта». В то время как крупнейшие компании контейнерных перевозок прекратили доставки в эту страну, им на смену пришли турецкие организации. Теперь контейнеры из Азии или Европы прибывают в Стамбул, Мерсин или Измир, а затем с помощью турецких транспортных компаний перенаправляются в российский порт Новороссийск.

Анкара, выступающая посредником между Москвой и Киевом, добилась при поддержке ООН определённого успеха в переговорах: 22 июля стороны подписали соглашение, которое позволило спустя пять месяцев после начала конфликта и блокировки портов в Чёрном море возобновить экспорт украинского зерна. С таким дипломатическим успехом президента Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил во время его визита в Сочи 5 августа Владимир Путин. В ходе беседы лидеры двух стран договорились о частичной оплате Турцией российского газа в рублях, а также заявили о готовности нарастить торговый обмен, позволить российским компаниям укрепиться в зонах свободной торговли с Турцией, а также разрешить турецким банкам работать с российской платёжной системой «Мир». После возвращения из Сочи Эрдоган подтвердил, что теперь туристы из России смогут расплачиваться в Турции рублями по карте «Мир».

Как рассказывает издание, такое экономическое сближение произошло в то время, как Россия, судя по всему, серьёзно пострадала от санкций, а Турция столкнулась с масштабным валютным кризисом. Годовая инфляция в июле в среднем составила 79,6% — рекордный показатель с 1998 года. С января турецкая лира потеряла больше 30% своей стоимости по отношению к доллару, а резервы иностранной валюты в центральном банке находятся на самом низком уровне. Москва пришла на помощью правительству Анкары и недавно перевела миллиарды долларов в турецкий филиал «Росатома» — государственной российской корпорации по атомной энергии, которая занимается строительством первой турецкой АЭС в Мерсине на юге страны. Согласно подписанному договору, часть этих денег будет инвестирована в долларовые облигации, которые выпускает Министерство казначейства и финансов Турции. На данный момент поддержка «Росатома» позволила увеличить валютные резервы с $98,8 млрд 26 июля до $108 млрд 4 августа.

Тем не менее, желая продолжать свой флирт с Россией, Анкара рискует попасть под «вторичные санкции», подчёркивает Le Monde. Об этом турецким банкирам сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время своего визита в Анкару в июне. За девять месяцев до этого международная межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег из-за выявленных нарушений внесла Турцию в серый список.