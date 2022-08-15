Le Monde Оригинал

Le Monde: новые соглашения с Турцией помогут российским инвесторам избегать санкций

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Конфликт на Украине и западные санкции заставляют всё больше российских инвесторов обратить внимание на Турцию и её рынок, рассказывает Le Monde. Россияне чаще других иностранцев стали приобретать недвижимое имущество в этой стране, а благодаря соглашениям между президентами турецкие банки начнут работать с платёжной системой «Мир» и рублями.
Le Monde: новые соглашения с Турцией помогут российским инвесторам избегать санкций
AP

С начала спецоперации на Украине Турция стала привлекать всё больше инвесторов из России, пишет Le Monde. В настоящее время россияне занимают первую строчку в списке иностранцев, приобретающих турецкое недвижимое имущество: согласно статистическим данным, с февраля по июнь 2022 года около 5 тыс. граждан РФ купили жильё в Турции, причём 1275 — только за июнь.

Такой наплыв объясняется тем, что любой иностранец может приобрести недвижимость или вложиться в инвестиции на $400 тыс. в обмен на получение турецкого гражданства. Как отмечает французская газета, такой простой механизм должен позволить инвесторам перевести свои активы из находящейся под санкциями России в Турцию, которая подключена к мировой финансовой системе и западным цепочкам создания стоимости. «Некоторые приобретают имущество, чтобы получить турецкий паспорт и затем создать собственную компанию в Турции для торговли с Россией», — рассказывает Мустафа Сер, агент по недвижимости из квартала Харбийе в европейской части Стамбула. Он видит в таком притоке капитала «только выгоду».
 
В отличие от своих западных союзников Анкара не выполняет введённые против Москвы санкции: она зависит от поставок российских энергоресурсов. Торговый обмен между двумя странами продолжается, как и работа двух газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», которые соединены с Россией. Авиакомпания Turkish Airlines осуществляет множество рейсов из РФ, а в турецких средиземноморских портах стоят яхты многих российских олигархов. Среди близких к Кремлю предпринимателей растёт интерес к Турции, её промышленности, банкам и логистике.
 
Турецкая газета Dünya указывает на выросшее число транзитных перевозок в Россию «не только по морю, но и по суше, воздуху и с помощью железнодорожного транспорта». В то время как крупнейшие компании контейнерных перевозок прекратили доставки в эту страну, им на смену пришли турецкие организации. Теперь контейнеры из Азии или Европы прибывают в Стамбул, Мерсин или Измир, а затем с помощью турецких транспортных компаний перенаправляются в российский порт Новороссийск.
 
Анкара, выступающая посредником между Москвой и Киевом, добилась при поддержке ООН определённого успеха в переговорах: 22 июля стороны подписали соглашение, которое позволило спустя пять месяцев после начала конфликта и блокировки портов в Чёрном море возобновить экспорт украинского зерна. С таким дипломатическим успехом президента Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил во время его визита в Сочи 5 августа Владимир Путин. В ходе беседы лидеры двух стран договорились о частичной оплате Турцией российского газа в рублях, а также заявили о готовности нарастить торговый обмен, позволить российским компаниям укрепиться в зонах свободной торговли с Турцией, а также разрешить турецким банкам работать с российской платёжной системой «Мир». После возвращения из Сочи Эрдоган подтвердил, что теперь туристы из России смогут расплачиваться в Турции рублями по карте «Мир».
 
Как рассказывает издание, такое экономическое сближение произошло в то время, как Россия, судя по всему, серьёзно пострадала от санкций, а Турция столкнулась с масштабным валютным кризисом. Годовая инфляция в июле в среднем составила 79,6% — рекордный показатель с 1998 года. С января турецкая лира потеряла больше 30% своей стоимости по отношению к доллару, а резервы иностранной валюты в центральном банке находятся на самом низком уровне. Москва пришла на помощью правительству Анкары и недавно перевела миллиарды долларов в турецкий филиал «Росатома» — государственной российской корпорации по атомной энергии, которая занимается строительством первой турецкой АЭС в Мерсине на юге страны. Согласно подписанному договору, часть этих денег будет инвестирована в долларовые облигации, которые выпускает Министерство казначейства и финансов Турции. На данный момент поддержка «Росатома» позволила увеличить валютные резервы с $98,8 млрд 26 июля до $108 млрд 4 августа.
 
Тем не менее, желая продолжать свой флирт с Россией, Анкара рискует попасть под «вторичные санкции», подчёркивает Le Monde. Об этом турецким банкирам сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время своего визита в Анкару в июне. За девять месяцев до этого международная межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег из-за выявленных нарушений внесла Турцию в серый список.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Monde Франция Европа
теги
Владимир Путин газ Голубой поток переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Россия рубль санкции спецоперация России на Украине торговля Турецкий поток туризм турист Турция энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров