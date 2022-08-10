Türkiye Gazetesi: сотрудничество Турции и России станет «бальзамом на раны» для Европы

Хотя роль Турции, которая которая с первых дней российско-украинского конфликта сумела свести две стороны за одним столом переговоров и взяла на себя функцию гаранта цепочки поставок продовольствия и энергии, подвергается критике в силу углубления российско-турецкого взаимодействия, действия Анкары являются «бальзамом на раны» для Европы. Как пишет Türkiye Gazetesi, эксперты отмечают, что отношения, установленные Турцией, показывают Западу, что в областях, где существуют разногласия, могут появляться возможности для сотрудничества.

Турция, которая с первых дней российско-украинского конфликта сумела свести две стороны за одним столом переговоров, в то же время берёт на себя функцию гаранта цепочки поставок — прежде всего продовольствия и энергии — путём выстраивания экономического моста между Москвой и западными странами. Как пишет Türkiye Gazetesi, хотя эта ключевая роль Турции подвергается критике со стороны некоторых европейских стран в силу углубления российско-турецкого взаимодействия, эксперты отмечают, что экономические отношения, установленные Турцией, на самом деле являются «бальзамом на раны» западных стран, больше всего сталкивающихся с риском продовольственного и энергетического кризиса.

Преподаватель Улудагского университета, профессор, доктор Ферхат Пиринччи в беседе с изданием отметил, что турецко-российские отношения на самом деле развиваются в соответствии с трансформацией международной системы.

«Отныне стороны продвигают свои отношения таким образом, что их можно определить не как «чёрные» или «белые», а как модель «отношений из разноцветных лоскутов», — констатировал эксперт. — В этой связи в областях, где существуют разногласия, могут появляться возможности для сотрудничества. Таким образом, есть сферы сотрудничества и есть другие сферы, где могут возникать разногласия. Развитие Турцией особых, уникальных отношений с Россией идёт на пользу не только турецко-российским отношениям, но и другим странам. Мы наблюдали за тем, как эти уникальные отношения приносили результаты. Мы видели это по многим направлениям, начиная от открытия гуманитарных коридоров и заканчивая сведением конфликтующих сторон за одним столом переговоров и зерновым коридором в последнее время. Мы станем свидетелями аналогичных событий и в контексте энергетики. Западные страны должны понять эту ситуацию, а не критиковать Турцию. А поняв это и развивая свои отношения с Турцией, они должны осознавать, что в некоторых областях можно наладить сотрудничество с учётом озабоченностей Турции. Эта ситуация не означает, что Турция и Россия находятся на одной стороне в Сирии или по одну сторону баррикад в вопросе украинских событий. Ситуацию можно рассматривать только как событие, которое показывает, что стороны избегают напряжённости и поэтому могут сотрудничать в тех областях, где это возможно. Вмешательство Турции предполагает смягчение или урегулирование многих проблем».

Преподаватель Университета имени Баязида Молниеносного (Университет Анкары), профессор, доктор Билал Самбур обратил внимание на тот факт, что Турция долгое время смотрела на Запад как на единственно возможный курс.

«Турция чувствует себя ближе к России и Китаю, чем к США и ЕС, и видит в России своего стратегического партнёра в решении многих международных проблем, — продолжил он. — При открытии зернового коридора мы увидели конкретное воплощение этого стратегического сотрудничества между Турцией и Россией. После начала спецоперации на Украине Турция стала выходом России в мир. Несмотря на все международные бойкоты, страны ЕС могут поддерживать отношения с Россией благодаря Турции. В силу стратегических отношений, построенных Турцией с Россией, как Запад, так и Россия получают множество преимуществ. Воспринимать это как угрозу не стоит. Такое стратегическое сотрудничество приносит выгоду всем».

«Отношения между Турцией и Россией опираются на конкретные проекты. Существует два сильных индикатора этих отношений. Один из них — это строительство русскими атомной электростанции «Аккую», а другой — покупка системы С-400 у России. Эти два момента следует расценивать как признаки того, что отношения между Россией и Турцией будут не временными, а постоянными и долгосрочными», — подчеркнул Самбур, комментируя также будущее российско-турецких отношений.