JDD: Эрдоган и с Россией верен принципу: идти до конца, пока не получит уступки

У Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли долгие и плодотворные переговоры, после которых Турция, в частности, согласилась платить за российский газ в рублях, пишет Le Journal du Dimanche. Но автор статьи отмечает, что Эрдоган понимает, каким важным партнёром для России стала его страна, ведь Россия старается построить «экономическую контрсистему».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл с Владимиром Путиным переговоры длительностью в четыре часа, во время которых они заключили торговые и экономические соглашения, пишет Le Journal du Dimanche, отмечая, что при этом никакой дополнительной информации об этой встрече не последовало. Время, когда Эрдоган называл российскую спецоперацию на Украине «недопустимой», похоже, осталось очень далеко, комментирует автор статьи.

В то время, когда Джо Байден пытается провести через Конгресс США продажу Турции 40 самолётов F-16, отношение Эрдогана всё меньше и меньше нравится членам американского парламента. Так, недавно демократ Крис Паппас обвинил Турцию в том, что она «ненадёжный партнёр», и призвал Байдена относиться к ней жёстче.

При этом, как пишет автор статьи, Россия старается умаслить своих партнёров, а Эрдоган принимает предложенные Путиным подарки. С момента начала российской спецоперации цены на недвижимость в Стамбуле выросли втрое, поскольку многие российские олигархи туда переехали.

«Россия старается сделать так, чтобы максимум стран отошли от США. Путин пытается построить экономическую контрсистему», — приводит автор статьи слова директора по исследовательской работе во Французском институте международных отношений Дороте Шмид. Так, например, в пятницу лидеры договорились, что Турция будет платить за газ в российских рублях.

Турция знает, что для Путина она редкий и необходимый партнёр, и поэтому Эрдоган придерживается своего метода: «идти до конца, пока не получит хотя бы какие-то уступки», — приводит автор статьи слова другого политолога Дидье Бийона. Такую стратегию можно было наблюдать, например, когда Эрдоган согласился на вступление Финляндии и Швеции в НАТО только в обмен на сотрудничество по курдскому вопросу, пишет Le Journal du Dimanche.