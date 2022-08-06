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New York Times: Путин и Эрдоган обсудили в Сочи ряд геополитических вопросов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Сочи с Владимиром Путиным для обсуждения вопросов об украинском зерне, ценах на энергоресурсы и конфликте в Сирии, пишет The New York Times. Перед началом переговоров российский лидер поблагодарил своего коллегу за посредничество Турции при согласовании поставок зерна из Украины и выразил надежду, что переговоры расширят торговые и экономические связи между двумя странами.
New York Times: Путин и Эрдоган обсудили в Сочи ряд геополитических вопросов
AP

В пятницу в Сочи прошла встреча президента России Владимир Путин и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает The New York Times. Это уже вторая личная беседа двух лидеров за меньше чем три недели, несмотря на сложные согласования и конфликтующие интересы.

Помощники президентов представили эти переговоры как продолжение прошедших в Иране 19 июля обсуждений, где затрагивались вопросы о дронах, поставках зерна, ценах на энергоресурсы и сирийский конфликт. Тогда Эрдоган выступил важным посредником между Украиной и Россией, которая ищет пути выхода из экономической и политической изоляции, созданной Западом в ответ на украинскую спецоперацию. Турция как член НАТО и кандидат на вступление в ЕС сыграла важную роль в достижении соглашения между двумя противоборствующими сторонами по срочному возобновлению поставок украинского зерна.
 
Перед началом встречи Путин в кратком выступлении перед камерами поблагодарил Эрдогана за посредничество Турции в достижении соглашения по поставкам украинского зерна, что также позволило возобновить экспорт продовольствия и удобрений из России. Особенное внимание президент уделил экономическим вопросам и выразил надежду, что переговоры расширят торговые и экономические связи между двумя странами.
 
Что касается Сирии, Владимир Путин объявил, что на беседе с Эрдоганом будут обсуждаться «вопросы безопасности в регионе, главным образом сирийский кризис». Российский лидер решил сосредоточиться на усилиях по нормализации ситуации в этой стране, а не подчеркнуть острые разногласия между Россией и Турцией по этому вопросу. Анкара уже давно угрожает напасть на курдские группы, проживающие на границе, однако хочет избежать военного столкновения с Кремлём.
 
В свою очередь Эрдоган, затронув многие из этих тем, заявил о том, что принятые шаги по вопросам энергетики, зерна, Чёрного моря и транспорта показывают, что Турция и Россия играют важную роль в этом регионе. Как отмечает американская газета, Эрдоган ходит по тонкому льду, чтобы сохранить возможность вести переговоры как с Россией — врагом НАТО, так и с западными членами альянса. Турция продолжает придерживаться своего решения об отказе присоединиться к западным санкциям против России, что возмущает союзников НАТО, однако в то же время Эрдоган в критический момент смягчил свои первоначальные возражения по вступлению Швеции и Финляндии в альянс.
 
Россия является ключевым поставщиком энергоносителей в Турцию: на её долю в прошлом году пришлась четверть импорта сырой нефти и почти половина закупок природного газа. «Росатом» планирует к 2026 году закончить строительство АЭС, которая будет производить 10% необходимой Турции энергии. Со своей стороны Турция становится важным перевалочным пунктом для товаров, которые следуют в Россию, замечает турецкая газета Dünya: западные компании больше не осуществляют доставки в Россию, опасаясь санкций. Кроме того, Турция остаётся излюбленным направлением для российских туристов, пишет The New York Times
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источник
New York Times США Северная Америка
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