Das Erste: первому судну с украинским зерном разрешили проход после 2,5 часов проверки

Проверка первого грузового судна с зерном с Украины заняла 2,5 часа, сообщает Das Erste. В международную инспектирующую группу вошли представители России, Украины, Турции и ООН. Между украинцами и россиянами была заметна значительная напряжённость, но всё прошло благополучно, и судно с зерном может продолжать движение. В целом, контроль судов, выходящих с Украины, — скорее формальность, считает корреспондент немецкого телеканала.

За этим грузовым судном крайне внимательно следит весь мир. Это первое судно с начала российской спецоперации, которое транспортирует зерно с Украины. Промежуточная остановка — Стамбул. Там на грузовое судно поднялась международная инспекционная команда, чтобы проконтролировать груз перед продолжением перевозки. Осуществление контроля — это часть соглашения, призванного положить конец морской блокаде экспорта украинского зерна. С нами на связи Михаэль Шрамм из Стамбула. Согласованный контроль — довольно трудоёмкая процедура. Как всё прошло?

МИХАЭЛЬ ШРАММ, корреспондент Das Erste: Во-первых, сегодня всё продлилось достаточно долго. 2,5 часа эти четыре инспекционные группы проверяли судно. Это, в частности, представители четырёх сторон — трёх государств и одной организации. В деле участвуют Турция, Россия, Украина и ООН. Проверка продлилась 2,5 часа. По всей видимости, осмотр проводился очень основательно — по крайней мере на этом первом судне.

Что при этом интересно в качестве наблюдения на полях: украинские представители отказались садиться с российскими в одну лодку, чтобы добраться до судна Razoni. Таким образом, пришлось использовать два разных катера. Это показывает наличие существенной напряжённости внутри этой контролирующей группы. И в ближайшие недели всё наверняка будет продолжаться так же. В то же время Razoni сегодня продолжит свой путь. На судне не было выявлено никаких нарушений.

Говорят, разыскивается при этом оружие. И тут поневоле задаёшься вопросом: считают ли они, что оружие может контрабандой вывозиться с Украины?

МИХАЭЛЬ ШРАММ: При таком направлении движения это не совсем логично. Вероятность того, что оружие будет экспортироваться из зоны боевых действий, из горячей точки, крайне и крайне мала. Украинцы страдают от недостатка оружия, а не от переизбытка оружия. Где-то в других местах в этом есть даже очень много смысла — а именно, когда суда будут возвращаться и двигаться в сторону Украины. Тогда это действительно будет иметь смысл, особенно с российской точки зрения. Они говорят, что будут следить за тем, чтобы никакое оружие не могло попасть на борт, поэтому они хотят осуществлять контроль. Так что в этом случае это имеет смысл. Но то, что происходит сегодня, — это скорее акт формальности.

Спасибо, это был Михаэль Шрамм из Стамбула.

Дата выхода в эфир 03 августа 2022 года.