Корреспондент: первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта

17:42
Генсек ООН Гутерреш заявил о невиданной со времён холодной войны ядерной опасности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сейчас в мире наблюдается ядерная опасность, невиданная со времён разгара холодной войны.
17:37
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность британской НПО Calvert 22
Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation.
17:36
Додон призвал власти Молдавии срочно инициировать переговоры по газу с Россией
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал молдавские власти немедленно начать переговоры с Россией о доступной цене на газ.
17:35
Врач Демьяновская назвала меры доврачебной помощи в случае укуса змеи
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, чем можно помочь человеку, которого укусила змея.
17:34
В гандбольном ЦСКА отреагировали на присутствие кокаина в допинг-пробе Киселёва
Исполнительный директор гандбольного ЦСКА Игорь Левшин прокомментировал дисквалификацию игрока клуба Дмитрия Киселёва.
17:33
В МИД России заявили, что Лондон осознанно выбрал политику конфронтации с Москвой
Власти Великобритании осознанно выбрали политику конфронтации с Россией, заявили в российском МИД.
17:29
Володин выразил уверенность, что за происходящим на границе Сербии и Косова стоят США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию на границе Сербии и Косова, заявив, что за происходящим там стоят Соединённые Штаты.
17:27
Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ главы государства.
17:17
В «Рубине» опровергли информацию о включении Дзюбы в заявку на матч с «Уфой»
Пресс-служба «Рубина» отреагировала на информацию о включении форварда Артёма Дзюбы на матч Первой лиги с «Уфой».
17:13
Россия ввела ответные санкции против 39 британских политиков и журналистов
Россия ввела ответные персональные санкции против 39 британских журналистов, предпринимателей и политиков, включая экс-премьера Дэвида Кэмерона. Об этом сообщил МИД России.
17:11
Гандболист Киселёв дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
Гандболист московского ЦСКА Дмитрий Киселёв, дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.
16:58
МИД Швеции планирует вызвать представителя посольства России из-за комментария в соцсетях
Министерство иностранных дел Швеции планирует вызвать представителя посольства России из-за опубликованного в социальных сетях комментария дипломатов о шведском наёмнике, погибшем на Украине.
16:57
Источник: вопрос о приходе Хачатурянца в «Спартак» почти решён
Бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в скором времени может сменить Леонида Федуна на посту руководителя «Спартака».
16:44
Над командиром и участниками украинской группировки «Медведи SS» начался суд в ДНР
Верховный суд Донецкой Народной Республики начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении командира Александра Кравцова и восьмерых участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS».
16:40
Чемпион Европы по вольной борьбе Бекбулатов дисквалифицирован на четыре года
Чемпион Европы 2007 года по вольной борьбе Ильяс Бекбулатов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
16:35
РИА Новости: нетрезвый мужчина затопил два подземных этажа в храме Христа Спасителя
Нетрезвый мужчина затопил два подземных этажа в храме Христа Спасителя в Москве с помощью пожарных рукавов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
16:35
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления сирот гражданами недружественных стран
В Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России для граждан недружественных стран.
16:30
Чайные бренды компании Ekaterra перестанут производиться в России к концу 2022 года
Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года, сообщили в компании Ekaterra, владеющей этими брендами.
16:29
Каррера считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ в сезоне-2022/23
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы красно-белых в чемпионате России в сезоне-2022/23.
16:29
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций в отношении вооружённых сил и военно-промышленного комплекса России.
16:25
В Турции анонсировали переговоры с США по вопросу покупки F-16
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара и Вашингтон проведут переговоры по закупке F-16 в США 15 августа.
16:24
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный арбуз
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать правильный арбуз и избежать пищевого отравления.
16:23
Форвард ХК «Динамо» Лилья сообщил, что хочет разорвать контракт с клубом
Новичок ХК «Динамо» швед Якоб Лилья рассказал, что хотел разорвать контракт с клубом, но не смог сделать это из-за финансовых возможностей.
16:19
В МИД Сербии сообщили, что ситуация в Косове и Метохии стала спокойнее
Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил, что ситуация в Косове и Метохии стала спокойнее за последние сутки.
16:17
Вирусолог Волчков назвал основные симптомы при новом варианте «омикрона»
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона».
16:17
Синоптик Позднякова предупредила о жаркой погоде на текущей неделе в Москве
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящей неделе в Москве и области ожидается жаркая погода без осадков, за исключением воскресенья.
16:16
Агент защитника Монтеса сообщил, что «Динамо» сделало официальное предложение
Агент защитника «Монтеррея» Сезара Монтеса Анхель Родригес рассказал о наличии предложения от московского «Динамо» по покупке игрока.
16:15
Захаров: не могу не болеть за Кузнецова — слишком большой кусок жизни мы прошли вместе
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, что переживает за бывшего партнёра Евгения Кузнецова.
16:14
Минобороны Тайваня: четыре китайских J-16 вошли в опознавательную зону ПВО острова
Министерство обороны Тайваня заявило, что четыре истребителя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) J-16 вошли в опознавательную зону тайваньской противовоздушной обороны.
16:14
Аналитик Скрябин оценил последствия сокращения объёмов потребления российского газа в Европе
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин прокомментировал известие о том, что биржевые цены на газ в Европе осенью могут превысить $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.
16:10
Захаров рассказал, что нужно делать российским прыгунам в воду для равного выступления с китайцами
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объяснил, что нужно делать российским прыгунам в воду для равного выступления с китайцами
16:08
Во Франции сумма замороженных активов России, не считая активов ЦБ, составляет €1,2 млрд
Франция заморозила российские активы на сумму €1,2 млрд, не считая активов ЦБ, заявил глава управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при Министерстве финансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла.
16:06
В «Факеле» заявили, что не будут жаловаться на судей в ЭСК до конца сезона
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что клуб не будет подавать жалобы на судейство в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) до конца сезона-2022/23.
15:59
В Москве открылся приём заявок на участие в детском творческом конкурсе «Про мой район»
В Москве открылся приём заявок на участие в детском творческом конкурсе «Про мой район», который пройдёт с 1 августа по 16 октября 2022 года в Москве.
15:59
На востоке Москвы построят новое мебельное производство
На востоке Москвы построят новый корпус по производству мебели площадью 9,6 тыс. кв. м.
15:58
В H&M сообщили о поэтапном открытии магазинов в России в августе
Ретейлер H&M не подтверждал, что магазины в России откроются для распродажи товаров 1 августа.
15:57
Аналитик Танкаев прокомментировал новость о прекращении поставок российского газа в Латвию
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал отключение Латвии от поставок российского газа.
15:56
Аналитик прокомментировал готовность Байдена обсуждать с Россией контроль над вооружением
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением.
15:55
«Ростех» подвёл итоги корпоративного чемпионата «Время первых»
В Москве состоялось подведение итогов чемпионата компетенций, организованного госкорпорацией «Ростех». Соревнования длились с 24 по 29 июля.
15:49
Мэр Донецка заявил, что число пострадавших от мин ВСУ в городе возросло до пяти
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире Первого канала заявил, что число пострадавших от противопехотных мин «Лепесток», размещённых украинскими войсками в городе с помощью дальнобойных снарядов, возросло до пяти.
15:44
Адвокат Добровинский считает, что Газизов не добьётся успеха в суде против «Спартака»
Адвокат Александр Добровинский поделился мнением о судебном деле бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова против московской команды.
15:43
Глава «Формулы Кино» назвал цель совместного показа российского и голливудского контента
Основной целью совместного показа российского и голливудского контента в объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» является привлечение внимания Министерства культуры России к проблеме кинотеатров.
15:39
Умер экс-командир группы «Альфа» Головатов
Бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов скончался на 73-м году жизни.
15:36
Юрий Газзаев назвал главную заслугу Абаскаля в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Юрий Газзаев оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
15:35
Захаров рассказал, над чем планирует работать, если станет депутатом
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, над чем планирует работать, если выиграет выборы в Саратовскую областную думу.
15:30
В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли город Первомайск из РСЗО HIMARS.
15:30
Олимпийский чемпион Захаров объяснил, почему решил попробовать себя в политике
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, почему решил попробовать себя в политике.
15:21
Сенатор Пушков назвал странным заявление посла Украины о зарубежном имуществе СССР
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.
15:18
Bloomberg: у Германии есть три месяца для предотвращения катастрофы из-за дефицита газа
Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что у Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой.
15:18
В Крыму суд вынес приговор водителю, по вине которого погибла мать семерых детей
Городской суд Керчи вынес приговор по делу о ДТП, в котором в октябре 2021 года погибла многодетная мать, а водитель скрылся с места происшествия.