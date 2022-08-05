Der Tagesspiegel: Эрдоган встретится с Путиным, чтобы примерить на себя роль борца за мир на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу встретится с главой России Владимиром Путиным в Сочи, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. После заключения соглашения по украинскому зерну в Стамбуле Эрдоган хочет обсудить возможность прекращения огня на Украине. Президенту Турции нужны успехи во внешней политике, чтобы сгладить ситуацию с экономическим кризисом в стране в преддверии выборов.

В среду через Босфор прошло первое с начала боевых действий зерновое судно с Украины, направлявшееся в Ливан, — успех для Турции, которая вела переговоры по Стамбульскому зерновому соглашению, отмечает немецкая газета Der Tagesspiegel. За ним последуют новые суда, а президент Реджеп Тайип Эрдоган между тем уже ставит перед собой более высокие цели.

В эту пятницу он отправится в Россию для встречи с Владимиром Путиным и станет первым главой государства из страны НАТО с начала российской спецоперации, который нанесёт визит лидеру Кремля. В качестве посредника в украинском конфликте Эрдоган хочет обсудить возможности прекращения огня.

Как поясняет издание, президенту Турции нужны успехи во внешней политике. За десять месяцев до следующих парламентских и президентских выборов правительство Эрдогана прижато к стенке из-за экономического кризиса в стране. Благодаря своей центральной роли в усилиях по ослаблению напряжённости на Украине Эрдоган может зарекомендовать себя перед избирателями как государственный деятель мирового уровня.

Вступление в силу Стамбульского соглашения по зерну повысило международный престиж турецкого президента. Именно поэтому он сейчас уповает на то, что ему удастся убедить Путина согласиться на прекращение огня и перемирие с Киевом. Кроме того, Эрдоган тесно сотрудничает с российским президентом на протяжении многих лет, напоминает немецкая газета.

Однако турецкого лидера нельзя назвать прирождённым специалистом по внешней политике, утверждает Der Tagesspiegel. Он не знает иностранных языков и не слишком высокого мнения о дипломатической сдержанности. Когда он встретился с главами правительств Финляндии и Швеции на саммите НАТО в Мадриде в июне, чтобы обсудить угрозу Турции наложить вето на их членство в НАТО, он начал встречу со слов «вообще-то, я не хочу с вами разговаривать». В прошлом году Эрдоган пригрозил выгнать десять послов западных стран, которые его раздосадовали.

В конфликте на Украине Эрдоган придерживается среднего курса. Турция поставляет Украине боевые беспилотники, но не участвует в западных санкциях против России. Путин принял такую позицию. На своей последней встрече с Эрдоганом в Тегеране на прошлой неделе глава Кремля даже спросил, может ли Россия тоже получить турецкие беспилотники. Правда, по словам пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калина, «просьба» Путина прозвучала «наполовину в шутку». Эрдоган ответил на это улыбкой, но Россия не получит никаких дронов, пишет немецкая газета.

На встрече с Путиным в черноморском курорте Сочи Эрдоган и трое его доверенных советников, в число которых входят пресс-секретарь Калин, глава турецкой разведки Фидан и министр обороны Турции Акар, хотят поговорить о Сирии, куда Турция планирует новое вторжение. Однако прежде всего они хотят выяснить, можно ли использовать импульс, полученный от зернового соглашения, для прекращения огня на Украине.

Как отмечает издание, усилия Эрдогана поддержал бывший канцлер Германии и друг Путина Герхард Шрёдер. По его мнению, Стамбульское соглашение по зерну — это успех, который может быть расширен до прекращения огня. Однако возможности Турции ограничены. Эрдоган — важный партнёр для Владимира Путина, но Россия заботится о своих собственных интересах.

Возможно, Эрдоган переоценивает значение своей страны и своё личное влияние, отмечает немецкая газета Der Tagesspiegel. Для того чтобы изменить ситуацию в украинском конфликте, необходимо участие сверхдержавы США. Как сказал Шрёдер, «без согласия Вашингтона ничего не получится».