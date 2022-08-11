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Handelsblatt: сближение с Москвой и спор с Афинами — терпение Брюсселя на пределе, но ссориться с Эрдоганом он не собирается

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Турция отправила новое буровое судно Abdulhamid Han на разведку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, пишет Handelsblatt. Греция считает такие действия провокацией, однако Турция может не опасаться санкций: она приобрела слишком важное геополитическое значение, а Запад «предоставил ей карт-бланш». Недовольство Эрдоганом растёт, однако Еврокомиссия хранит молчание: публичные упрёки вряд ли произведут впечатление на президента Турции и лишь подчеркнут «бессилие Брюсселя».
Handelsblatt: сближение с Москвой и спор с Афинами — терпение Брюсселя на пределе, но ссориться с Эрдоганом он не собирается
AP

Турция отправила новое буровое судно в Восточное Средиземноморье. Во вторник Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судно Abdulhamid Han будет «продолжать поиски, пока что-нибудь не найдёт». Соседняя Греция, в частности, очень внимательно следит за такими геологоразведочными работами: Турция уже разведывала газовые месторождения в районах, на которые претендуют Греция или Кипр, пишет Handelsblatt.

Ситуация деликатная: отношения между Турцией и ЕС и без того находятся на низком уровне. В Брюсселе уже несколько недель растёт недовольство Эрдоганом. Партнёров раздражают «не только провокации против Греции и Кипра, но и его сближение с президентом России Владимиром Путиным». В СМИ западные чиновники уже вслух рассуждают о санкциях против Анкары. Некоторые призывают к исключению из НАТО.
 
«Наше терпение на пределе», — утверждает один европейский дипломат. Но есть несколько причин, из-за которых какие-либо действия ЕС и США против партнёра по НАТО и кандидата на вступление в ЕС маловероятны. Турция стала слишком важной, поэтому занимать жёсткую позицию в отношении её руководства не представляется возможным. Министры иностранных дел ЕС встретятся только в конце августа. Реакции Европы на «авантюры Эрдогана» раньше этого срока ждать нельзя.
 
Правительство Германии также ограничивается «пустыми фразами». В ответ на запрос Handelsblatt представитель министерства иностранных дел пояснил, что объявления о вводе в эксплуатацию нового бурового судна приняты к сведению: «Открытые вопросы в Восточном Средиземноморье необходимо решать в прямом диалоге между заинтересованными государствами и на основе международного права».
 
Президент Турции осознаёт, что Запад «предоставил ему карт-бланш». В ближайшие месяцы перед важными выборами в стране Эрдоган, вероятно, «продолжит разжигать напряжённость за счёт ЕС».
 
Два года назад ЕС ввёл санкции за отправку турецкого бурового судна в Восточное Средиземноморье. После начала украинского кризиса разведка газовых месторождений предстаёт в ином свете: западные страны изо всех сил пытаются стать менее зависимыми от импорта российского газа — в том числе и Турция.
 
В то же время на фоне конфликта на Украине возросло геополитическое значение Турции. Анкара контролирует Черноморские проливы, располагает второй по численности армией среди стран НАТО, а на её территории — важном юго-восточном фланге альянса — расположено
несколько баз НАТО. Кроме того, Анкара имеет отличные связи со странами Ближнего Востока и Азии.
 
«Турция — союзник, который усложняет жизнь, но без которого нельзя жить», — отметил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер в статье для Politico. Об исключении Турции из НАТО также не может быть и речи, поскольку оно возможно лишь с согласия Анкары: при принятии решений в альянсе действует принцип единогласия.
 
Кроме того, Эрдоган уже несколько раз сыграл конструктивную роль в конфликте на Украине. Как утверждает издание, Турция предоставила Украине современные боевые беспилотники. Соглашение о вывозе зерна также было заключено при посредничестве Эрдогана. Вдобавок ко всему в Брюсселе его считают «полезным эмиссаром», способным передавать послания с Запада Путину. 
 
Европейские дипломаты, однако, встревожены оппортунизмом Эрдогана. Он заполняет вакуум, оставленный западными санкциями. Например, на встрече в Сочи Эрдоган и Путин договорились о более тесном экономическом сотрудничестве. В Брюсселе сейчас опасаются, что Турция станет хабом для обхода антироссийских санкций.
 
Поскольку санкции ЕС не являются экстерриториальными, третьи страны не могут быть наказаны за торговлю с Россией. При этом ожидается, что кандидаты на вступление в ЕС будут соблюдать санкционный режим. Процесс вступления Турции заморожен уже в течение многих лет, поэтому европейцы вряд ли могут предъявлять Эрдогану какие-либо претензии.
 
Когда речь заходит о том, чтобы склонить Турцию на сторону Запада, эта «комбинация критики и зависимости» от Эрдогана оказывается для ЕС «фатальной». Более того, в Еврокомиссии растёт недовольство не только Турцией, но и Грецией. Почти два года назад Анкара и Брюссель договорились начать переговоры на высшем уровне для снижения напряжённости.
 
С тех пор члены Еврокомиссии и её председатель Урсула фон дер Ляйен стали постоянными гостями в Анкаре. Ключевыми темами диалога должны были стать миграция, торговля, а также вопросы энергетики. Однако начало переговоров регулярно блокируется в Европейском совете — предположительно отдельными государствами-членами, подозревают чиновники.
 
Евросоюз находится в ситуации, когда не может открыто сказать, что думает о действиях Эрдогана. Президент Турции этим «целенаправленно пользуется»: встречается с Путиным, отправляет буровые суда в Восточное Средиземноморье и информирует своих европейских коллег только тогда, когда важные переговоры уже завершены. Например, как утверждает издание, и ЕС, и ООН понятия не имели, как далеко продвинулись переговоры по соглашению о вывозе зерна, пока накануне Турция не прислала приглашение на церемонию подписания.
 
До сих пор недовольство Эрдоганом обсуждалось только внутри Еврокомиссии и передавалось Анкаре лишь по дипломатическим каналам самого низкого уровня. Однако официально Еврокомиссия и государства-члены хранят молчание. Причина заключается в том, что публичные упрёки вряд ли «произведут впечатление на президента Турции» и лишь подчеркнут «бессилие Брюсселя». В Европарламенте соглашаются с тем, что молчание сейчас — «лучший вариант», отмечает Handelsblatt.
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